Каменских оголила апетитную "пятую точку" и поделилась топ-3 упражнения для упругих ягодиц

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица подробно расписала комплекс упражнений для подтянутых ягодиц

Настя Каменских не перестает радовать поклонников полезными эфирами и давать ценные прикладные советы по самоусовершенствованию и похудению. На карантине звезда заспустила 21-дневный марафон-курс "Жизнь в стиле NK" и ежедневно делилась ценными рекомендациями, как улучшить качество жизни и стать лучшей версией себя. Настя решила не останавливаться и по окончанию тренинга, ведь он нашел большой отклик у поклонников. В новом посте она представила топ упражнений для округлых и упругих ягодиц, а также в качестве примера показала свои аппетитные бедра.

Певица в спортивном топе собственного бренда немного подвернула короткие шорты и показала аппетитную пятую точку. Глаза она спрятала за солнечными очками, а волосы собрала в высокий пучок.

Настя Каменских делится с поклонниками советы по питанию и спорту (фото: instagram.com/kamenskux)

"Держите базовые, но очень эффективные упражнения для вашей Ким!

Присед с широким разведением ног. Это упражнение отлично прорабатывает попу, ножки и внутреннюю часть бедра.

Встаньте ровно, сохраняя естественный прогиб в пояснице. Расставьте ноги в стороны, а стопы разверните наружу. Отведите таз назад и на вдохе сделайте присед до того уровня, когда ваши бедра будут параллельны полу. Колени при этом не должны съезжаться внутрь. На выходе поднимайтесь и сжимайте ягодицы.

Ягодичный мостик. Для тех, кому сложно приседать, это упражнение - находка! Лягте на спину, согните ноги в коленях и медленно поднимайте и опускайте таз. Верхняя часть тела при этом неподвижна. При подъеме - напрягайте ягодицы и после - не опускайте таз до конца на пол.



⠀ Настя Каменских охотно дает поклонникам советы по самоусовершенствованию (фото: instagram.com/kamenskux)

Отведение ног назад с упором на пол. Станьте на колени на полу или на коврик и упритесь вытянутыми руками в пол на ширине плеч. Не прогибайте поясницу. Поднимите одну ногу, пока ваше бедро не будет параллельным корпусу. И на самой верхней точке сожмите ягодицы. Вернитесь в исходное положение и повторите движения с другой ногой", - дала подробную инструкцию артистка.

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Певица уточнила, что количество подходов для начинающих на каждое упражнение - 3х15. Когда удастся освоить технику выполнения, стоит добавить утяжелители – начать с 1 кг, постепенно увеличивая вес.

Ранее Настя Каменских завела фото в белом бикини показала упругое и подтянутое тело. Она позировала на заднем дворе загородного дома.

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Автор: Lite