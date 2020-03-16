Каким должен быть полезный перекус во время поста: советы врача-диетолога

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Каждый вторник в эфире «Сніданку з 1+1» врач-диетолог будет давать советы, как поститься без вреда для настроения, здоровья и красоты

Подсчитано, что 70% своего времени большинство взрослых людей проводят на работе. Перекусы в течение рабочего дня могут быть как полезным источником энергии и вдохновения, так и стать причиной лишних килограммов. Вместе с постоянным экспертом «Сніданку з 1+1» - врачом-диетологом Наталией Самойленко, в эфире утреннего шоу разбирались, что положить в свой ланч-бокс, чтобы пища была полезной и добавляла сил в период Великого Поста.

Как объяснила в студии «Сніданку з 1 + 1» Наталья Самойленко, для тех людей, кто постится, не будет проблемой подобрать вариант полезного перекуса. Ведь именно продукты растительного происхождения стимулируют работу мозга и насыщают энергией. В основном, это фрукты и орехи.

«Во время поста мы можем позволить себе правильный перекус, и при этом поддерживать высокую производительность умственного труда. Большинство из нас работает в офисах и мало двигается в течение дня. А правильное питание и полезные перекусы поддерживают наши когнитивные способности, возможность креативить и концентрировать внимание», - рассказала Наталья Самойленко.

Пропуск перекусов влияет на производительность в течение дня:

- провоцирует ночное переедание

- снижение концентрации внимания

- изменение настроения и эмоций

- повышение уровня кортизола

- ухудшение качества сна

- физической и мозговой активности

Эксперт объясняет, что в качестве полезного перекуса можно есть орехи (особенно миндаль, грецкие орехи), семена, зеленые листовые овощи (шпинат, портулак, салат, щавель), ягоды (в том числе замороженные).

Кроме того, врач-диетолог рассказывает, что перекус для мужчин, женщин и детей должен отличаться. И приводит пример, что взять с собой в ланч-бокс на обед и перекус.

Женский ланч-бокс. Обед должен содержать белки, жиры и углеводы. В качестве примера, это могу быть гречка, сыр тофу и капуста романеско. А также огурец и помидор. А в качестве перекусов можно добавить полезных жиров - авокадо, орехи.

Мужской ланч-бокс. Обед для мужчин по составу не отличается от женского, но доля белков в нем должна быть больше. В качестве примера, в период поста это вегетарианский рис, грибы и хумус. А также авокадо как источник полезных жиров.

Детский ланч-бокс. Детям следует есть больше углеводов, так как они активно растут и развиваются. В качестве дополнения к сбалансированному школьному обеду в детский ланч-бокс можно положить винегрет, морковь, вареную фасоль, плов, киви и мандарины. Также это могут быть сухофрукты, домашнее печенье или кусочек шоколада.

Напомним, к началу Великого Поста в эфире «Сніданку з 1+1» стартовал спецпроект с врачом-диетологом Наталией Самойленко. В течение следующих 7 недель, каждый вторник, постоянный эксперт утреннего шоу будет рассказывать зрителям, как поститься правильно и с пользой для организма, и что есть, чтобы не набрать лишнего веса.