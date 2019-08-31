Как избежать срыва во время похудения: топ-5 хитростей

Одной из главных сложностей, подстерегающей худеющих, является вероятность срыва, когда вы перестанете себя контролировать и можете сильно переесть, тем самым иногда сводя на нет все свои усилия. Диетолог Катерина Кабашная, которая ранее поделилась простыми лайфхаками для вечно худеющих, раскрыла пять работающих хитростей, которые помогут вам избежать срыва.

По словам эксперта, эти советы простые, но очень эффективные.

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1. "Я сьем это завтра!"

Классика! Когда разрешаешь себе все, но договариваешься потерпеть пару часов, мозг успокаивается и...желание сорваться постепенно отступает!⠀

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2. "Я - алкаш..."⠀

Когда понимаешь, что это не ты хочешь опустошить холодильник, а твоя зависимость - быстро "трезвеешь", так как никому не хочется быть похожим на синее ОНО, которое валяется под забором.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. "Дели на два!"⠀

Бывает такое, что уже совсем невмоготу, тогда...делите порцию на 2! И ешьте свою вкусняшку медленно и вдумчиво!⠀

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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Вопрос "Почему я хочу это сьесть?"⠀

На столе стоит торт, и вдруг вы решили, что сегодня еще можно пожрать. Спросите себя "Почему?", но не один раз. Задавайте этот вопрос до того момента, когда ответить будет нечего (например: Хочу торт - хочу сладкого - устала, хочу отдохнуть). Таким образом вы найдете истинную причину, которая толкает вас на это! И сможете ее удовлетворить НЕ ЕДОЙ.

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5. Скажите себе, что ЕДА БУДЕТ ВСЕГДА и ее можно слопать в ЛЮБОЙ МОМЕНТ.

Часто срыв провоцирует страх, что вкусняшка закончится/вам завтра будет нельзя. Нет, это не так! Еда будет всегда: и сегодня, и завтра и через год. И вам будет можно все, если вы решите стройнеть разумно.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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