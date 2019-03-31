Как избавиться от целлюлита и похудеть в ногах: эффективная процедура

Эксперт поделилась рецептом обертывания, которое можно делать дома
Популярный блогер, а также профессиональный диетолог и эксперт по правильному питанию Катя Медушкина рассказала, как можно избавиться от целлюлита и лишних объемов на ляжках. В этом вам поможет эффективное обертывание, рецептом которого она поделилась на своей странице в Youtube.
Как утверждает специалист, оно поможет добиться впечатляющего результата в уменьшении объема ног за несколько недель, не выходя из дома.
⠀
Чтобы приготовить смесь для обертывания, вам понадобятся:
В ролике Катя подробно рассказала про способ приготовления и нанесения на кожу.
Видео: (youtube.com/Катя Медушкина)
Обратите внимание,что обертывание нужно делать КУРСОМ - 10-15 раз с перерывом в 2-3 дня. Во всем важна система!
Кстати, если вы делаете массаж сухой щеткой, то в дни обертывания воздержитесь.
Фото: (instagram.com/massage.minsk.adr.by)
Напомним, диетолог Катя Медушкина назвала главные ошибки тех, кто хочет быстро похудеть к лету.
Ранее профессиональный диетолог Ольга Усенко рассказала о влияние стресса на набор лишнего веса.
Кстати, Вика из НеАнгелов показала комплекс упражнений для идеальной фигуры.