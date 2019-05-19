Как избавиться от целлюлита в домашних условиях: секреты диетолога

Целлюлит — это термин, который может обозначать, как медицинское заболевание в виде воспаления жировой клетчатки, так и косметический недостаток, который чаще всего проявляется в области ягодиц и бедер, делая кожу похожей на апельсиновую корку. Также целлюлит может появляться в области рук и живота, сопровождаться дряблостью и рыхлостью кожи. Как можно избавиться или уменьшить его проявления в домашних условиях, рассказала на своей странице в Instagram популярный диетолог Елена Кален.

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"В любом случае, когда есть целлюлит, это говорит о нарушении питания жировой ткани, на которое влияют лишний вес, стресс, вредные привычки и избыток в рационе продуктов с высоким гликемическим индексом", - отметила эксперт.

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Чтобы уменьшить проявления целлюлита, важно не просто привести вес в норму, а улучшать кровоснабжение и лимфоотток. Чтобы сделать это эффективнее, включайте физическую активность в свою жизнь. Это поможет вывести лишнюю жидкость и насытить клетки кислородом. В результате уходят внутриклеточные отеки, укрепляется соединительная ткань, улучшается тонус кожи, что внешне отражается в виде уменьшения бугристости кожи.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

В домашних условиях самое лучшее упражнение для избавления от целлюлита — приседания с резинкой.

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Они не требуют специальных тренажеров, позволяют регулировать нагрузку на суставы за счет глубины приседа и силы сопротивления резины. Сочетание статической и динамической нагрузки позволяет сократить время тренировки на проблемную зону до 10-15 минут в день.

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Рекомендуется выполнять 2-3 сета по 20-25 повторений с интервалом на отдых до 60 секунд.

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В зале для избавления от целлюлита рекомендуются приседания со штангой или грифом.

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При выполнении этого упражнения ноги ставятся на ширину плеч, стопы параллельны друг другу. Утяжелитель кладется на трапеции, напрягается пресс, позвоночник прямой с прогибом в пояснице, взгляд направлен перед собой и немного вверх.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀⠀

Женщинам важно приседать глубоко, чтобы задействовать ягодичную мышцу, при этом необходимо следить, чтобы колени никогда не выходили за уровень носков и при подъеме полностью не распрямлять ноги. Стоит согласовать нагрузку с тренером и поставить с ним технику выполнения упражнения, чтобы не навредить здоровью.

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Также при отсутствии противопоказаний подходят прыжки на скакалке, бег, подъем по лестнице или степ-аэробика. Эти упражнения важно выполнять в кроссовках хорошего качества.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀⠀

Чтобы улучшить результат, можно совмещать тренировки и обертывания, во время которых проблемные зоны закрываются пищевой пленкой. Под пленку нанесите смесь из любого растительного нерафинированного масла, смешанного в пропорции с лимонным соком 1:1. Занятие должно длиться не более 20 минут, после чего примите душ. Повторять 1-2 раза в неделю, если нет аллергической реакции.

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Уменьшение проявлений целлюлита — это комплексная задача, поэтому, помимо физической активности, стоит пересмотреть свое питание и снизить количество продуктов, быстро повышающих уровень сахара в крови.

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