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Идеальный жиросжигатель: эксперт назвала важные условия для похудения во сне

Автор: Ольвия Агаркова

Эксперт назала гормон, который способствует жиросжиганию

Гормоны управляют нашим телом, и мы учимся жить с ними в согласии. Каждый из них отвечает за ряд жизненно важных процессов, в том числе непосредственно за похудение. Один из них способствует сжиганию жиру и работает… во cне! Как активировать его дейcтвие написала в Instagram нутрицолог Надежда Пахирко.

Знакомьтесь, гормон, который сжигает жир - соматотропин. Он наращивает мышечную массу. А всем известно, чем больше мышц, тем больше калорий израсходует ваш организм для жизнедеятельности.

Благодаря этому гормону расщепление жира происходит в основных проблемных зонах - на животе и талии.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Гипофиз синтезирует этот гормон с 22.00 до 2.00 ночи. Именно ночью этот гормон работает на жиросжигание и вывод жиров из организма.

Если процесс выработки гормона правильный, то у вас ускоряется процесс регенерации клеток, замедляется процесс старения, укрепляется иммунитет. Организм буквально омолаживается на клеточном уровне.

Выработка гормона-жиросжигателя нередко блокируется. Причинами может служить большой лишний вес, позднее засыпание, вечернее переедание, привычка ложиться спать с пищей в желудке.

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⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как запустить главный жиросжигающий гормон соматотропин, гормон роста, красоты и молодости?

Для этого необходимо соблюдать несколько важных правил:

1.Настройте свой режим дня. Ложитесь спать не позднее 23.00. Длительность сна не должна быть менее 6-7 часов.

2.Избегайте поздних ужинов - последний прием пищи делайте за 3 часа до сна.

3.Никогда не ложитесь спать с пищей в желудке. И исключите выскоуглеводные продукты вечером, которые провоцируют выброс инсулина - главного жирообразующего гормона, который блокирует выработку соматотропина.

Напомним, что ранее нутрициолог Свелана Никитчук научила, как продлить молодость и отстрочить старение.

Кстати, эксперт по похудению и фитнес-тренер Катя Медушкина рассказала, как провести профилактику варикоза.

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