Как худеть без отказа от сладкого: советы нутрициолога

Многих из тех, кто хочет снизить вес, мучает вопрос - а возможно ли похудеть, не отказываясь полностью от любимых сладостей? Анти ПП нутрициолог Катя, которая ранее поделилась инструкцией по грамотному похудению, дала ответ на своей странице в Instagram kate_rightfood. Эксперт уверена, что это вполне возможно - и рассказала, как же именно.

Худеть со сладким нужно так же, как и с другими продуктами - соблюдать дефицит калорий и вписать в него любые сладости, которые вам нравятся. Дефицит калорий работает всегда, независимо от того, что вы едите! Даже если это только жирная и сладкая пища, фастфуд или ПП, но при этом у вас дефицит калорий — вы всё равно будете худеть. Это неоспоримый закон энергетического баланса. Главное — разница между съеденными и потраченными калориями в цифрах.

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Но важно знать меру! Не стоит есть только сладкое! Я за разумный подход и против отказов от любимых вкусняшек.

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Самым безопасным и комфортным способом похудения является принцип 80/20, где 80% — это здоровая пища, 20% — ваши любимые неполезные, вредные продукты, которые вам очень нравятся, от которых вы получаете удовольствие и наслаждение.

Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

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Похудение намного проще даётся, если ежедневно включать в свою норму немного любимых или вредных продуктов и блюд, которые приносят радость, нежели полностью от них отказываться. Ваш мозг всё равно будет искать замену тому, от чего вы решили отказаться (хотя, в редких случаях это действительно так).

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Если постоянно себе запрещать то, что нравится, то в конечном счёте произойдёт сильный СРЫВ и всё похудение остановится.

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Так часто происходит со сладким и с сахаром, когда худеющие решаются полностью от этого отказаться. Но, к сожалению, полный запрет способен привести к обжорству. Не мучайте себя, худейте в удовольствие!

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Как вписать сладкое в рацион?

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Например, ваша дневная норма — 1500 Ккал. 20% от этой нормы без вреда для здоровья вы можете “отдать” под любимые вкусности ежедневно. В данном случае это 300 Ккал:

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1 сладкий батончик “Баунти” (267 Ккал 2 конфетки)

1 батончик Kitkat (245 Ккал)

4 конфетки Raffaello (300 Ккал)



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Если вам хочется съесть больше сладкого, чем 20%, то скушайте чуть больше. Если это не происходит на постоянной основе каждый день, то не переживайте из-за этого и позвольте себе съесть выше нормы.

Напомним, ранее диетолог Эвелина Авраменко рассказала, помогает ли вода похудеть или необходимость выпивать по 2 литра в день — это всего лишь миф.