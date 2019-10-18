Как грамотно худеть: подробная инструкция от нутрициолога

Эксперт расписала все подробно по пунктам
Хотите похудеть, но не имеете четкого плана, с чего начать и что собственно делать? Фитнес-нутрициолог Катя, которая называет себя "анти ПП", поделилась на своей странице в Instagram подробной инструкцией, в которой раписала все по шагам. К слову, ранее она раскрыла секрет, как не отказываться от сладкого при похудении.
Как грамотно худеть:
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1. Создать дефицит калорий
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То есть потреблять МЕНЬШЕ калорий (=еды или энергии), чем тратить. Или проще говоря — меньше есть. Но тут важно немного недоедать, а не голодать.
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И многие совершают именно эту огромную ошибку, загоняя себя в сильный дефицит (=голод), садясь на диету. В этом случае да, ты похудеешь однозначно, НО:
Все кроется в энергобалансе — разнице между приходом еды (калорий) и ее расходом.
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Если:
Иллюстративное фото (pexels.com)
2. Определить свои нормы БЖУ
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Самое важное - ешь повышенное количество белка. Это важно, чтобы тело не было дряблым, чтобы вместо мышц уходил жир.
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Если нет физической активности и в день менее 10 тыс шагов — нормы белка примерно 1 — 1.5 г на 1 кг НОРМАЛЬНОГО веса (т.е без ожирения). Для активных людей нормы белка выше — примерно 1.5-2 г на кг нормального веса. Это ориентир, у каждого норма своя.
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Чтобы не было проблем с циклом, кожей, ногтями и волосами – ешь необходимое кол-во жиров. Не ниже 30 г в день!
Чтобы не тупить, чтобы не было вялости и организм был бодрый – ешь углеводы! И неважно в какое время суток. Min норма - 110 г в сутки.
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Как посчитать КБЖУ?
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Есть куча формул, на самом деле неважно, какую брать. Это тоже ориентир, от которого стоит отталкиваться и делать выводы, подходит ли тебе такая норма или нет.
3. Не верить весам
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, диетолог Ольга Усенко перечислила топ-10 продуктов для правильного питания, которые доступны каждому.