В гармонии с природой: самая полезная диета для быстрого похудения летом

Самая полезная диета для быстрого похудения летом (фото: canva.com)

Диетологи советуют включить в рацион как можно больше сезонных фруктов и овощей

Гибкая вегетарианская диета является самой полезной диетой для быстрого похудения в летний сезон. Кроме того, она же является и самой дешевой, так как лето предлагает множество сезонных ягод, фруктов, овощей и злаков. Вегетарианство без фанатизма, допускающее пару раз в месяц отход от правил и потребление мяса, а в остальное время, включающее в рацион яйца, молоко, рыбу и мед, в целом полезно для организма и для похудения.

Диетологи не раз рассказывали, что для здорового похудения важно создать сбалансированный рацион, в котором будут не только овощи и фрукты, но и белок, как растительный, так и животного происхождения. Гибкая вегетарианская диета – идеальный вариант для того, чтобы не считать калории, худеть и вкусно питаться.

Также эксперты подчеркивают: витамин В12 содержится только в продуктах животного происхождения. Этот витамин очень важен для мозга, нервной и кроветворной системы человека, синтеза ДНК и формирования кровяных клеток. Больше всего витамина В12 в печени и говядине, в меньшей степени он содержится в яйцах, молоке, рыбе и морепродуктах. Остальные же витамины можно получить из растительной пищи.

Люди, которые придерживаются строгого вегетарианства, часто страдают от недостатка витамина В12: дело может дойти до анемии, серьезных заболеваний сосудов и головного мозга.

Однако гибкая вегетарианская диета, допускающая редкое употребление мяса, и регулярное употребление других животных продуктов с витамином В12 (БАДы и витамины в таблетках не могут полностью их заменить) оказалась полезной. У таких вегетарианцев редко бывает лишний вес и гипертония, а продолжительность жизни довольно высока.

Для людей с избыточным весом диетологи рекомендуют переходить на гибкую вегетарианскую диету только в случае соблюдения дефицита калорий. Он рассчитывается исходя из физической активности, веса и возраста.

Также диетологи отмечают, что для эффективного и постоянного сброса веса без периодов "застоя" необходимо, чтобы дефицит калорий был в динамике. К примеру, если ваш дефицит калорий равен 1500 в сутки, то в первый день необходимо употребить 1300 калорий, а на следующий 1700, потом 1200, а затем 1800 калорий. Так вес не будет стоять на месте, потому что организм в случае статичных диет привыкает к потребляемому количеству калорий и вес "замирает".

Напомним, что ранее мы рассказывали, помогает ли похудеть интервальное голодание.