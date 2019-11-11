ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фигура мечты: Алессандра Амбросио демонстрирует аппетитные формы в крошечном бикини

Lite » Красота 11.11.2019 - 19:34
Фигура мечты: Алессандра Амбросио демонстрирует аппетитные формы в крошечном бикини
Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель отдыхает на Мальдивах

Алессандра Амбросио любит показывать свое тело во всей красе, независимо от сезона. Сейчас модель отдыхает на Мальдивах, а значит, жаркие фото для поклонников бразильской красотки обеспечены. Новую неделю модель начала явно с позитивных эмоций, чем поспешила поделиться с поклонниками в своем микроблоге.

Фигура мечты: Алессандра Амбросио демонстрирует аппетитные формы в крошечном бикиниАлессандра на Мальдивах (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра показала фото, где позирует в крошечном ярко-голубом бикини. «Моя версия «голубого» понедельника», – написала она, намекая, что ее день начался далеко не грустно. Амбросио лежит у бассейна, вытянувшись во весь рост и подставив свое совершенное тело солнечным лучам.

Фигура мечты: Алессандра Амбросио демонстрирует аппетитные формы в крошечном бикиниМодель восхитила сеть своей фигурой (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Второе фото не менее яркое: экс-«ангел» Victoria’s Secret лежит на шезлонге все в том же купальнике. Дополнили пляжный образ красавицы многочисленные браслеты, бусы, цепочка на ноге, серьги с ракушками и солнцезащитные очки. «Отдых весь день!», – написала она под красочной картинкой. Поклонники принялись засыпать 38-летнюю звезду комплиментами и огненными эмодзи. И не удивительно! Алессандра с ее точеной фигурой, накачанным прессом, стройными ногами и пышной грудью их явно заслуживает.

Фигура мечты: Алессандра Амбросио демонстрирует аппетитные формы в крошечном бикиниФигура мечты: Алессандра Амбросио демонстрирует аппетитные формы в крошечном бикиниАлессандра любит йогу (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, над идеальной фигурой модель работает не только в фитнес-залах. Одна из любимых практик Алессандры, которая помогает поддерживать душевную гармонию в сумасшедшем ритме модели, а также благоприятно сказывается на теле, это йога. Специально для занятий Амбросио вместе со своей командой даже разработала линию одежды. В рекламной кампании коллекции звезда успела показать подписчикам свои любимые асаны. Так, девушка обожает статичные и перевернутые позы, а также старается не пропускать медитацию.

Полуголая на пляже: Эмили Ратаковски блеснула обнаженной грудью и тонкой талией Вот это ноги! 46-летняя Хайди Клум блеснула соблазнительной фигурой в ярком мини
Новости Украины модель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь