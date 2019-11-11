Фигура мечты: Алессандра Амбросио демонстрирует аппетитные формы в крошечном бикини

Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель отдыхает на Мальдивах

Алессандра Амбросио любит показывать свое тело во всей красе, независимо от сезона. Сейчас модель отдыхает на Мальдивах, а значит, жаркие фото для поклонников бразильской красотки обеспечены. Новую неделю модель начала явно с позитивных эмоций, чем поспешила поделиться с поклонниками в своем микроблоге.

Алессандра на Мальдивах (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра показала фото, где позирует в крошечном ярко-голубом бикини. «Моя версия «голубого» понедельника», – написала она, намекая, что ее день начался далеко не грустно. Амбросио лежит у бассейна, вытянувшись во весь рост и подставив свое совершенное тело солнечным лучам.

Модель восхитила сеть своей фигурой (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Второе фото не менее яркое: экс-«ангел» Victoria’s Secret лежит на шезлонге все в том же купальнике. Дополнили пляжный образ красавицы многочисленные браслеты, бусы, цепочка на ноге, серьги с ракушками и солнцезащитные очки. «Отдых весь день!», – написала она под красочной картинкой. Поклонники принялись засыпать 38-летнюю звезду комплиментами и огненными эмодзи. И не удивительно! Алессандра с ее точеной фигурой, накачанным прессом, стройными ногами и пышной грудью их явно заслуживает.

Алессандра любит йогу (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, над идеальной фигурой модель работает не только в фитнес-залах. Одна из любимых практик Алессандры, которая помогает поддерживать душевную гармонию в сумасшедшем ритме модели, а также благоприятно сказывается на теле, это йога. Специально для занятий Амбросио вместе со своей командой даже разработала линию одежды. В рекламной кампании коллекции звезда успела показать подписчикам свои любимые асаны. Так, девушка обожает статичные и перевернутые позы, а также старается не пропускать медитацию.