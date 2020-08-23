Этот продукт перевернул современную диетологию: главные преимущества суперфуда

Лимон (фото: canva.com)

Лимон имеет множество ссылок в произведениях искусства

Как ни странно, но фрукт, который круглый год находится в нашем холодильнике, по праву считается суперфудом. Да, все знают, что этот плод очень полезен, особенно при лечении респираторных заболеваний, однако знаете ли вы, что на самом деле делает его уникальным? Какие свойства лимона сделали его суперфудом – читайте ниже.

Диетолог Руджтуа Дивекар объяснила, каким критериям должен соответствовать продукт, чтобы называться суперфудом и почему лимоны можно так назвать. Об этом пишет NDTV Doctor.

Лекарственные свойства. Лимон обладает противомикробными и противогрибковыми свойствами, содержит большое количество витамина С и может помочь в поддержании водного баланса организма. Дивекар рассказала, как можно использовать лимон для ухода за волосами. Если у вас жирная кожа головы и сухие кончики, просто выжмите сок лимона себе на кожу головы после того, как вымоете волосы шампунем. За три недели вы увидите эффект.

Поэтому лимон – это здоровый и вкусный фрукт, который можно есть каждый день. Он содержит антиоксиданты, помогает снизить артериальное давление, предотвратить появление камней в почках, уменьшить количество ЛПНП в крови, сохранить здоровье десен и уменьшить признаки старения на вашей коже.

Универсальность. Есть много способов использования лимонов. Одним из самых простых способов получить пользу и почувствовать вкус лимона – это приготовить лимонную воду. Однако их можно использовать и для приготовления десертов, соусов, маринадов, блюд из рыбы и мяса, и тому подобное.

Ссылка в произведениях искусства. Звучит странно, но это обязательное условие для того, чтобы продукт был признан суперфудом. Лимоны фигурируют в поговорках, загадках и фольклорных песнях в странах, где они растут. Часто их изображают на натюрмортах.

Напомним, что ранее диетолог рассказала, как составить идеальное меню на завтрак.

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