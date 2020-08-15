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Эффективный скраб для тела из натуральных ингредиентов: домашний рецепт

Суббота 15 августа 2020 19:16
Эффективный скраб для тела из натуральных ингредиентов: домашний рецепт
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Этот скраб из тыквы обеспечивает смягчение кожи и отбеливание пигментированных участков

От целлюлита, растяжек и прочих кожных неприятностей можно избавиться с помощью регулярного скрабирования. Лучшими считаются средства, приготовленные своими руками из натуральных ингредиентов. Тыква – это поистине сказочный овощ. Ее по праву можно назвать находкой для нашей кожи, поскольку в ней содержатся витамины молодости и красоты, пишет бьюти-блогер Марина на своей страничке "Домашний косметолог".

Благодаря уникальному набору полезных веществ, которые содержатся в тыкве, удается замедлить старение, вернуть коже молодость и наполнить ее питательными веществами. Именно по этой причине маски и скрабы из тыквы пользуются большой популярностью у многих девушек.

Под влиянием никотиновой кислоты, коже возвращается былая свежесть с характерным здоровым видом. Для углеводов тыквы характерен тонизирующий эффект. Содержание в составе тыквы крахмала обеспечивает смягчение кожи и отбеливание пигментированных участков.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • 1 стакан сахара.
  • 1 стакан мякоти тыквы.
  • 10 капель витамина Е.

Эффективный скраб для тела из натуральных ингредиентов: домашний рецепт

Иллюстративное фото (pexels.com)

Измельчите тыкву в блендере до состояния кашицы, хорошо перемешайте получившуюся массу с сахаром, добавьте витамин Е. Нанесите скраб на кожу и помассируйте тело 5 - 7 минут , затем смойте тёплой водой, нанесите на кожу любимое масло, молочко или крем.

Не стоит злоупотреблять скрабирующей процедурой. Лучше медленно, но верно достичь желанного результата, чем переусердствовать и повредить кожу.

Пользоваться скрабом можно не чаще, чем раз в неделю. Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Эффективный скраб для тела из натуральных ингредиентов: домашний рецепт

Иллюстративное фото (pexels.com)

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