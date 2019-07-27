Диетолог указала на особенности употребления спиртного во время похудения

Эти советы помогут минимизировать последствия для фигуры и здоровья
Многих худеющих часто волнует вопрос - а как же быть с выпивкой? Вроде бы известно, что алкоголь весьма калориен да и вообще вреден для здоровья, но и совсем отказываться от любимых напитков, особенно летом, не хочется. Эксперт по похудению Катя Медушкина рассказала на своей странице в Instagram об особенностях употребления спиртного при похудении.
"Да, мы все знаем о вреде алкоголя. Но что делать если намечается праздник, шашлыки с друзьями или романтический вечер? Жизнь очень разнообразна, нам не нужно бояться каких-то отдельных продуктов, но мы должны понимать принцип их влияния на организм", - отметила диетолог.
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Как провести хорошо вечер без последствий для фигуры и здоровья:
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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
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"Словом, как и во всем, главное - мера", - подытожила она.
Напомним, диетолог Светлана Фус рассказала, как питаться в отпуске, чтобы не поправиться.
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