Диетолог разъяснила, что можно и нельзя есть утром натощак

Не все знают, что некоторые продукты лучше не употреблять утром натощак - они могут нанести вред вашему организму. О том, что лучше всего есть утром на голодный желудок, а от чего лучше воздержаться, на своей странице в Instagram рассказала диетолог Алла Манайкина, которая ранее поведала о популярных подсластителях.

Что рекомендуется употреблять натощак:

Это безусловно стакан питьевой воды комнатной температуры (можно с долькой лимона) – он разбудит ваш желудок и подготовит к завтраку, если же у вас есть проблемы гастрит/язва, то без лимона.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Льняное масло натощак – достаточно спорный момент, но оно помогает в очищении печени и кишечника, но противопоказано при камнях желчного пузыря. Поэтому лучше добавьте ложку масла просто к завтраку.

Зеленый смузи - это то есть смузи из зелени, овощей, фруктов. Например, моя любимая комбинация: шпинат, сельдерей, киви, банан - отличное начало дня, да и в целом вариант первого завтрака особенно для тех, кто не может/не хочет есть по утрам.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Что нельзя есть и пить натощак:



Холодная вода – вызывает спазм сосудов желудка.



Сладости – сахар, который мгновенно поднимает уровень инсулина в крови, а он так и мчится быстрее перевести этот излишек углеводов в висцеральный жир.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Фруктовые фреши (особенно цитрусовые) – мало того, что они раздражают слизистую пустого желудка + такой же эффект как и со сладостями, так как фреши – это фактически жидкий сахар (фруктоза).



Стакан воды с мёдом- знаю, многие так делают. Зачем? Эффект такой же как описано выше про сладости и соки.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Кофе - попадая в пустой желудок, кофе раздражает его слизистую, в ответ на это начинает вырабатываться желудочный сок и, если никакой другой пищи в ближайшее время в желудок не попадает, он начинает его "разъедать". Если будете делать так каждое утро, то проблемы с ЖКТ не заставят себя долго ждать.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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