Диетолог рассказала, чем мы "убиваем" красоту и молодость

Красота лица и отсутствие морщин напрямую связаны с неправильной осанкой, считает эксперт по похудению и фитнес-тренер Екатерина Медушкина. Второй подбородок - результат постоянного наклона головы вниз из-за сидячей работы и "телефонозависимости". А к морщинкам, брылям и ранним носогубным складкам часто ведет спазм мышц шеи и лица.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

"Не контролируя осанку, мы каждый день "убиваем" свою красоту и молодость", - утверждает Екатерина.

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Эксперт составила список наиболее опасных последствий неправильной осанки:

1. Напряжение и зажимы в области шейно-воротникового отдела пагубно отражаются на тонусе и цвете лица. Из-за того, что кровеносные сосуды и нервные окончания пережаты, поступление питательных веществ и кислорода к тканям лица затруднено. Кожа теряет здоровый цвет, перестает естественно сиять, становится сухой.

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2. Неправильное положение шеи нарушает работу лимфатической системы. Отток затруднён, происходит избыточное накопление жидкости в тканях и межклеточном пространстве. Вспомните свои утренние мешки под глазами и ощущение, что лицо "плывёт" вниз.



Иллюстративное фото: (pexels.com)

3. Из-за неправильной осанки образуется застой продуктов распада. Вместе с дефицитом питательных веществ и плохим оттоком лимфы происходит интоксикация тканей. Появляются брыли (обвисание щек), отекает шея, "падают "веки.

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Выход может быть только один, считает эксперт - формировать красивую здоровую осанку.

"Привыкайте ходить с прямой спиной и расправленными плечами. Для начала можно использовать старый добрый бабушкин метод с книжкой", - напомнила об эффективном способе Екатерина, который используется уже не одно десятилетие.



⠀Иллюстративное фото: (pexels.com)

Выработав эту полезную привычку, вы заметите, как изменится ваша походка и фигура.

Включите в свою жизнь физическую активность и силовую нагрузку. Если нет проблем с позвоночником - практикуйте планку и аккуратно добавляйте осевую нагрузку, если есть - попробуйте йогу, пилатес или танцы, - дала она свои рекомендации.

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