Диетолог рассказала, стоит ли отказываться от ужина во время похудения

Эксперт поделилась мнением касательно вечернего ритуала
Известный украинский диетолог Светлана Фус опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором рассказала, можно ли ужинать во время похудения.
Эксперт порадовала подписчиков тем, что не нужно себе отказывать в этом вечернем ритуале.
"Отказываться от ужина в период похудения – правильно ли это? Нет, нет и еще раз нет! Прием пищи в вечернее время такой же обязательный, как и другие, вот только стоит помнить о том, что ужин должен быть легким. То, что мы скушали за 3-4 часа до сна не должно приносить чувство тяжести в желудке", - отметила Фус.
Светлана Фус. Фото: instagram.com/dietolog.fus
Также Светлана перечислила список продуктов, которые стоит исключить в вечернее время:
Кислые овощей и фрукты
Свинина
Колбасы
Сливочное масло
Жирные сыры
Жирной рыбы
Калорийные соусов
Здоровый ужин по мнению диетолога может состоять из:
Нежирной рыбы или мяса (лучше отварного, либо приготовленного на гриле)
Цельнозерновой каши
Тушеных, запеченных или паровых овощей
Листовых салатов и зелени
Также Светлана Фус рассказала, как после легкого ужина чувствовать сытость.
"Все зависит от того количества энергии, которую мы получили с пищей в течение дня. Если на завтрак, перекус и обед мы немножко “не доели”, то дефицит калорий и полезных веществ наш организм захочет восполнить именно в вечернее время суток. А потому и привычного объема порции может быть недостаточно. Поэтому будьте внимательны, настройте правильно режим питания на протяжении дня, и тогда приучить себя к легкому ужину будет очень просто", - резюмировала эксперт.
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