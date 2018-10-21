Диетолог рассказала, стоит ли отказываться от ужина во время похудения

Ужин во время похудения. Фото: instagram.com/dietolog.fus

Эксперт поделилась мнением касательно вечернего ритуала

Известный украинский диетолог Светлана Фус опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором рассказала, можно ли ужинать во время похудения.

Эксперт порадовала подписчиков тем, что не нужно себе отказывать в этом вечернем ритуале.

"Отказываться от ужина в период похудения – правильно ли это? Нет, нет и еще раз нет! Прием пищи в вечернее время такой же обязательный, как и другие, вот только стоит помнить о том, что ужин должен быть легким. То, что мы скушали за 3-4 часа до сна не должно приносить чувство тяжести в желудке", - отметила Фус.

Светлана Фус. Фото: instagram.com/dietolog.fus

Также Светлана перечислила список продуктов, которые стоит исключить в вечернее время:

Кислые овощей и фрукты

Свинина

Колбасы

Сливочное масло

Жирные сыры

Жирной рыбы

Калорийные соусов

Здоровый ужин по мнению диетолога может состоять из:

Нежирной рыбы или мяса (лучше отварного, либо приготовленного на гриле)

Цельнозерновой каши

Тушеных, запеченных или паровых овощей

Листовых салатов и зелени

Также Светлана Фус рассказала, как после легкого ужина чувствовать сытость.

"Все зависит от того количества энергии, которую мы получили с пищей в течение дня. Если на завтрак, перекус и обед мы немножко “не доели”, то дефицит калорий и полезных веществ наш организм захочет восполнить именно в вечернее время суток. А потому и привычного объема порции может быть недостаточно. Поэтому будьте внимательны, настройте правильно режим питания на протяжении дня, и тогда приучить себя к легкому ужину будет очень просто", - резюмировала эксперт.

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