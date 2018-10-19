Диетолог рассказала о питании и важности физических упражнений во время менопаузы

Иллюстративное фото: pixabay/silviarita

Также диетолог объяснила, как уменьшить симптомы менопаузы

В климатический период у женщин снижается уровень гормона эстрогена. Поэтому питание в этот период должно быть направлено на уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний и развития остеопороза, а также уменьшение клинических симптомов менопаузы. Об этом на своей instagram-страничке написала диетолог Альбина Комиссарова.

Далее диетолог подробно рассказала, какие продукты следует употреблять для поддержания здоровья сердца и костей. При этом Комиссарова напоминает, что главная рекомендация правильного питания при менопаузе — его разнообразие, с большим количеством овощей и фруктов, низким содержанием насыщенных жиров, быстрых углеводов и соли.

Как питаться во время менопаузы: здоровье сердца

Диетолог рекомендует отдать предпочтение ненасыщенным жирам: оливковое, подсолнечное и другие растительные масла. А вот от животного, кокосового/пальмового масла следует отказаться.

В неделю необходимо есть минимум две порции рыбы (скумбрия, лосось, сардины).

В дневном рационе должно быть не больше одной чайной ложки соли.

Ешьте продукты богатые клетчаткой: цельнозерновые (хлеб, макароны, крупы), бобовые, фрукты, овощи. Норма: ежедневно.

По возможности откажитесь от алкоголя. В ином случае — не более одного напитка в день (бокал вина, пива или 45 мл крепкого). "При этом в неделю должно быть не менее двух безалкогольных дней", — рекомендует Альбина Комиссарова.

По теме: "80% преждевременных инфарктов": Супрун назвала неожиданные причины сердечных заболеваний.

Как питаться во время менопаузы: здоровье костей

Суточная норма кальция — 700-1000 мг. Поэтому включите в дневной рацион молочные продукты, зеленые овощи, кунжут, рыбу.

Употребляйте добавки витамина D, профилактическая доза 1000 МЕ/день, индивидуальную дозу подберет врач.

Как уменьшить симптомы менопаузы:

Откажитесь от курения и ограничьте количество алкоголя.

Физическая активность: минимум — 150 минут аэробных упражнений (например, ходьба) в неделю, а также несколько раз в неделю — силовые упражнения.

"Сохраняйте Здоровый вес, индекс массы тела должен быть в пределах 18,5-25 кг/м2; окружность талии — не больше 80 см", — пишет диетолог.

Напомним, ранее диетолога Альбина Комиссарова объяснила, как следует питаться после тренировки.

Разминка от фитнесс-тренеров Аниты Луценко и Юлии Богдан