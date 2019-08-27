Диетолог предупредила о топ-5 опасных последствиях жира на животе

Специалист по правильному питанию и фитнесу Катя Медушкина, которая разоблачила высококалорийные продукты, которые мы считали легким перекусом, считает, что внимание к области живота — это забота прежде всего не о внешнем виде, а о здоровье, которому жир на животе напрямую угрожает.

Фото: (unsplash.com)

Жироотложение в области живота называется центральным. По статистике, именно с ним связан повышенный риск сердечных заболеваний, гипертонии и сахарного диабета. Центральное жироотложение еще называют “пивным животом”. На самом деле никакой связи пива с жироотложением в области живота нет.

Фото: (unsplash.com)

Помимо подкожного, на объем живота может влиять жир висцеральный. Это наиболее опасный тип жироотложения. Жир скапливается в брюшной полости и локализуется на внутренних органах:

сердце (бляшечный тип ожирения из-за развивающегося атеросклероза) — жировая ткань поражает сердечную сумку

печень (жировой гепатоз) — нарушается желчеобразование, может начаться общая интоксикация организма

почки — застой мочи, формирование камней, развитие инфекций и воспалений

поджелудочная железа — нарушается работа всей пищеварительной системы

Решить эту проблему можно, но очень важен комплексный подход: грамотно подобранное питание и специальная программа тренировок. Важно помнить, что тренировки, направленные на формирование красивого живота, далеко не ограничиваются проработкой пресса. Необходимо и общее жиросжигание, и формирование осанки, и укрепление мышц кора и спины.

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