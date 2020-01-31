Диетолог указала на важность приема витаминов — обычного рациона не достаточно

Недавно мы узнали можно ли похудеть и остаться здоровой на фруктовой диете, ведь в ней не только много витаминов, но и вкусовые качества такой диеты очень приятные, а теперь доктор-диетолог Екатерина Павлова решила объяснить на самом деле рекомендации медиков пить витамины — это маркетинговый ход или необходимость.

"Раньше люди жили и не пили никаких витаминок! Сейчас это просто мода", - бытует мнение среди тех, кто следит за новшествами рынка фармакологии и заметил значительное расширение ассортимента витаминов. Чтобы ответить на все вопросы сомневающихся Екатерина рассказала, почему нужно пить витамины и минералы и, действительно ли можно можно взять все необходимое из пищи.

Фото: (unsplash.com)

Проблема в том, что состав пищевых продуктов и качество нашего питания изменилось за последние сто лет. Например, клубника уже не содержит столько же витамина С, сколько раньше. Качество почвы хуже. Об этом говорят на медицинских конференциях и прогнозы ООН не утешительны по всем нутриентам. Начиная от макронутриентов - того же белка, заканчивая витаминами.

Фото: (unsplash.com)

Дефицит нутриентов – одна из самых больших проблем питания последних лет. Без наличия необходимых витаминов и минералов в организме запускается механизмы старения. Витамины, минералы - кофакторы всех реакций, происходящих в организме. Например, для восстановление ДНК - нужны кофакторы - В12, фолиевая кислота; для синтеза соединительной ткани - нужен витамин С, магний (иначе обеспечено быстрое старение соединительной ткани и, соответственно, старение сосудов - атеросклероз, ну и морщины конечно).

Национальное исследование здоровья и питания (США) неутешительны - 70% людей не потребляют овощей и фруктов с достаточным содержанием витамина С. О чем ещё говорить, если витамин С - один из самых простых по получению с едой.

Фото: (unsplash.com)



Кроме того, сейчас сократились энергозатраты, ведь зачастую на приходится сидеть почти весь день и потреблять нам надо около 1500 ккал, а потребности же в нутриентах формировались на потребление около 6000 ккал. Сейчас же, если мы будем есть столько, скорее всего получим ожирение. Да и для продления молодости есть нужно меньше, соблюдать диету с ограничением калорий.

Еще один фактор — способы приготовления пищи, которые очень влияют на потери витаминов. Когда мы варим капусту - почти весь витамин С теряем. Хлеб - хороший источник витаминов группы В, но при выпекании 90% витаминов тоже теряется.

Стоит отметить еще один пункт - жизнь в большом городе, который почти у всех вызывает перманентный стресс. Стресс- это большой расход витаминов, минералов. Тот магний, который мог пойти на синтез коллагена, расходуется на вашу нервозность. Вот и получается, что потребности высокие - нет возможности их покрыть питанием, отсюда проблемы со здоровьем, не говоря про внешность и молодость.

Напомним, что Анита Луценко — телеведущая и звездный тренер, опровергла топ-5 самых нелепых мифов о похудении.