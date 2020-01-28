Диетолог назвала топ-15 незаменимых продуктов питания для густоты волос

Мы уже выяснили, стоит ли категорически отказываться от хлеба и хлебобулочных изделий, как диетологи порадовали нас новостям о том, как предотвратить выпадание волос и сохранить свою шевелюру пышной и блестящей.

Доктор Анастасия Белоус перечислила основные полезные продукты питания, употребление которых, напрямую влияет на состояние волос, однако напомнила, что не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением. Разрешать проблему необходимо с опытным врачом-трихологом и диетологом.

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

И все-же, есть много вариантов пищи, которые могут помочь предотвратить выпадение волос, но те, что привела в пример специалист — очень эффективные, и находятся в списке личных любимчиков Анастасии:

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1. Семена тыквы - содержание Zn. Дефицит Zn связан с гипотиреозом и выпадением волос.

2. Рыба, пойманная в дикой природе. Лосось, содержит большое количество омега-3, которые уменьшают воспаление, поддерживая рост и утолщение волос.

3. Зеленый чай - участвует в детоксикации и содержит антиоксиданты, которые способствуют росту волос. Способствует превращению тестостерона в Дегидротестостерон. (DHT)

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

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4. Семена чиа, льна и конопли с высоким содержанием клетчатки и полезных жиров.

5. Костный бульон - богатый белком, коллагеном и аминокислотами. Протеиновый порошок из костного бульона.

6. Кофеин (вот такой сюрприз). Он стимулирует стержни волос и помогает им расти быстрее, смягчая воздействие DHT.

7. Со Пальметто - вещество из плодов пальмового дерева Сереноа - естественный блокатор DHT, который может улучшить рост волос.

8. Пигеум - экстракт из коры Pygeum Africanum - блокирует участки связывания DHT.

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

9. Масло из семян тыквы - содержит жирные кислоты, которые поддерживают густые волосы.

10. Рыбий жир (1000 мг в день): рыбий жир помогает уменьшить воспаление и утолщает волосы.

11. Сок алоэ вера - помогает естественной густоте волос.

12. Ашваганда – адаптоген, помогает организму справляться со стрессом, балансировать гормоны и снижать уровень кортизола (гормон старости).⠀

13. Родиола - так же адаптоген, снижает стресс и способствует росту волос.

14. Витамины группы В - помогают в управлении стрессом. Биотин помогает утолщать волосы, а витамин B5 (пантотеновая кислота) поддерживает работу надпочечников.

15. Zn. Одним из признаков дифицита Zn является выпадение волос. Zn поддерживает иммунную систему и помогает восстановить кишечник.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова развенчала мифы о влиянии на организм молочных продуктов.