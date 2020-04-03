Диетолог назвала 7 факторов, которые замедляют ваш метаболизм

В вопросах похудения и стройной фигуры обмен веществ играет весьма важную роль. Однако есть некоторые факторы и привычки, которые могут замедлить ваш метаболизм и, как результат, снижение веса. Диетолог Кристина Шереметьева, которая ранее рассказала, как справиться с вечерним аппетитом, опубликовала на своей странице в Instagram полезную шпаргалку, в которой перечислила частые причины этого процесса.

Топ-7 факторов, замедляющих метаболизм:

Диеты и низкий калораж

Неоднократно говорила, что недостаток питания для метаболизма... Организм, в попытке сохранить запасы энергии, замедляет скорость обменных процессов и переключается на использование мышечной ткани в качестве источника энергии.

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Потому едоки, считающие, что разовое питание в день поможет снизить вес, наоборот будут постепенно заплывать жирком и терять формы. Средняя норма – 5-разовое питание с интервалом 2.5 - 3 часа.

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Отсутствие клетчатки

Цельнозерновой хлеб, спагетти из муки твёрдых сортов пшеницы, овощи – всё это должно быть в рационе в нужном количестве. Клетчатка даёт заметное насыщение, при этом на ее переваривание организм активно тратить калории. И она помогает снизить вес на 5-7% (в зависимости от массы тела и меню, в которое её вводят). Но помним, что при употреблении клетчатки важно пить достаточно воды.

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При неправильном применении клетчатки будут образовываться газы, застойные явления, потому что клетчатка начнёт бродить в кишечнике и гнить.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Недостаток белков

Белок – это строительный материал для нашего тела. Он нужен для строительства мышц. Если белка в рационе достаточно, то организм может сжигать на 20-25% калорий больше, поскольку белок способствует росту мышц, а следовательно и скорости метаболизма.

Недостаток кальция

Кальций не даёт нашему организму усваивать жиры, чтобы не откладывать из про запас. Не исключайте из рациона молоко, кефир, творог, чтобы в вашем теле накапливалось меньше жиров.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Вода

Вода ускоряет метаболизм. Без нее в клетке процесс жирорасщепления сильно снижен, и все обменные процессы протекают намного медленнее. Помним про расчёт нормы воды.

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Недостаток витаминов В и D

Он принимает активное участие в обменных процессах. Особенно этот витамин необходим людям пожилого возраста. Обязательно ешьте скумбрию, яйца, отруби, цельнозерновые продукты.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Недостаток железа

Железо доставляет кислород в клетки, благодаря чему в них происходит окисление жиров. Ешьте мясо, морепродукты, зелень, овсянку.

Напомним, ранее диетолог Анна Елькина рассказала об особенностях питания в период вирусной эпидемии.