Диетолог назвала 6 привычек, которые могут замедлить похудение

Бывает, что процесс похудения идет довольно успешно, однако потом почему-то замедляется или же и вовсе останавливается. Как рассказала на своей странице в Instagram диетолог Наталья Кошкина, причиной тому могут быть некоторые привычки, которые на первый взгляд вроде бы и ни при чем.

Вот некоторые из них, которые делают ваш путь к стройности намного длиннее. Если нашли у себя что-то из этого списка - постарайтесь от них избавиться, чтобы таки сбросить ненавистные лишние килограммы.



1. Слишком много еды

Вам может казаться, что вы едите в меру, но факт остается фактом. В 95% случаев лишний вес – результат переедания и неправильного образа жизни. Начните записывать, что вы едите, и, скорее всего, вы будете сильно удивлены.



2. Слишком мало еды

Тот случай, когда меньше, - не значит лучше. Переходя на голодное существование, вы не только лишаете себя радости жизни, а организм – нужных питательных веществ, но и делаете себе медвежью услугу. Вы мучаетесь от голода, а результата нет.



Иллюстративное фото (pexels.com)

1000 – 1200 ккал – критический минимум, ниже которого опускаться категорически нельзя.



3. Голодание до/после тренировки

Эхо 90-х, когда среди худеющих было популярно не есть 2 часа до и 2 часа после, дошло и до наших дней. Я до сих пор слышу от клиентов, что фитнес-инструкторы продолжают раздавать такие советы.

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Зачем есть до тренировки? От этого зависит ваша эффективность. Не поедите, зря потратите время.

Зачем есть после? Чтобы восполнить запасы энергии и не допустить распада мышечной массы. Вы ведь хотите худеть за счёт жира, а не мышц, не так ли?



4. Слишком много кардио

Во-первых, неэффективно. Во-вторых, интенсивное кардио разжигает зверский аппетит. Съедите больше, чем сожгли.





Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Дефицит белка

Расскажу про собственный опыт. В моей жизни был период вегетарианства, когда я ела много углеводов и мало белка. Как только я начала снова есть животную пищу, увеличив долю белка (без увеличения калорийности рациона), сами собой ушли последние 3 кг. И больше не вернулись.



6. Слишком много внимания к цифрам

Минус на весах – это приятно, но это не единственное, за что вы можете себя похвалить. Может, у вас появилось много энергии. Может, вы классно выложились на тренировке? А может, отказались от привычного десерта с чашкой кофе в кафе? У каждой из вас свой успех. И это не всегда цифры. Не сравнивайте себя с другими и хвалите себя за каждый маленький успех.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Ольга Усенко рассказала, как не привезти лишние кило из отпуска.

Кстати, диетолог Ольга Малышева назвала топ-10 правил для начинающих, которые желают перейти на правильное питание.