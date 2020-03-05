Диетолог назвала 3 привычки, которые помогут удержать вес после похудения

Для некоторых удержать вес и не поправиться снова бывает намного сложнее, чем его сбросить. К самым распространенным причинам возврата лишнего веса можно отнести слишком строгую диету, недостаток положительных эмоций и постоянный стресс. Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая ранее назвала топ-3 продукта, которые способствуют увяданию кожи, на своей странице в Instagram перечислила 3 полезные привычки, которые помогут навсегда сохранить стройную фигуру.

Как удержать вес после похудения:

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1. Чаще балуйте и награждайте себя.

Одна из причин переедания — недостаток положительных эмоций. Чтобы исключить срывы, старайтесь ежедневно дарить своему телу радость.

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Например, в конце дня можно сделать массаж стоп, принять расслабляющую ванну, помедитировать, посмотреть комедию с любимым человеком. Регулярно пополняйте список удовольствий, а в конце месяца запланируйте одно глобальное действие, впечатления от которого продлится не одну неделю.

Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

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2. Занимайтесь фитнесом или любой другой активностью.

После занятий выделяются эндорфины — гормоны радости. Человек чувствует себя счастливее. Спорт помогает сохранить тело в тонусе и улучшает работу мозга.

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Не обязательно часами изнурять тело в зале. Вы можете выбрать любые посильные упражнения, чаще ходить пешком, записаться на танцы или йогу.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

3. Поставьте перед собой вдохновляющие цели.

Иллюстративное фото (instagram.com/elenakalen)⠀

Напомним, диетолог Лора Филиппова раскрыла топ-5 секретов, как есть сладкое без вреда для фигуры.