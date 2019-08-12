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Диетолог дала исчерпывающий ответ о пользе витаминных коктейлей


Диетолог призналась, зачем именно употреблять овощи в измельченном виде

 Летом многие ослабляют контроль за питанием – это и отпуска, и выезды на природу с шашлыками и вином, считает диетолог Екатерина Медушкина. Однако, лето подходит к концу и уж пришло время заботы о себе, ведь сейчас огромный выбор овощей и фруктов, с лучшим вкусом и по лучшей цене. 
 Чтобы дать организму мощный витаминный заряд – стоит приготовить смузи.   Особенно полезны они тем, у кого не получается съедать достаточное количество зелени в салатах.
В чем польза травяных и фруктово-овощных смузи:

  • обеспечивают железом и повышают уровень гемоглобина,
  • дают антиоксидантный эффект, т.е. замедляют старение кожи,
  • оздоравливают сердечно-сосудистую систему,
  • содержат много клетчатки, поэтому отлично чистят кишечник,
  • улучшают цвет лица.⠀

 Идеальная пропорция фруктово-овощных смесей – 25:75 процентов. Так они почти не содержат сахаров, а вкус просто умопомрачительный.⠀
Попробуйте несколько вариантов зеленых смузи и тело вас отблагодарит.

                                                                Фото: (unsplash.com)
 Зеленый смузи:
- 1 стакан воды,
- 1 спелый банан,
- стакан шпината или других салатных листьев.


⠀    Фото: (unsplash.com)

 Шоколадный смузи:
- 1 стакан воды,
- 1 банан,
- половинка авокадо
- 1 ст ложка какао,
- можно добавить ванильного экстракта.

    Фото: (unsplash.com)


 Овощной смузи:
- 1 стакан воды,
- 1 стакан шпината,
- половинка огурца,
- половинка авокадо,
- лимонный сок по вкусу.
Все ингредиенты складываете в блендер и смешивайте до нужного состояния.

Кроме того, специалист по диетическому питанию составила короткий чек-лист полезных привычек, которые гарантируют здоровье и стройность.

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