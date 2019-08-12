Диетолог дала исчерпывающий ответ о пользе витаминных коктейлей

Диетолог призналась, зачем именно употреблять овощи в измельченном виде
Летом многие ослабляют контроль за питанием – это и отпуска, и выезды на природу с шашлыками и вином, считает диетолог Екатерина Медушкина. Однако, лето подходит к концу и уж пришло время заботы о себе, ведь сейчас огромный выбор овощей и фруктов, с лучшим вкусом и по лучшей цене.
Чтобы дать организму мощный витаминный заряд – стоит приготовить смузи. Особенно полезны они тем, у кого не получается съедать достаточное количество зелени в салатах.
В чем польза травяных и фруктово-овощных смузи:
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Идеальная пропорция фруктово-овощных смесей – 25:75 процентов. Так они почти не содержат сахаров, а вкус просто умопомрачительный.⠀
Попробуйте несколько вариантов зеленых смузи и тело вас отблагодарит.
Фото: (unsplash.com)
Зеленый смузи:
- 1 стакан воды,
- 1 спелый банан,
- стакан шпината или других салатных листьев.
⠀ Фото: (unsplash.com)
Шоколадный смузи:
- 1 стакан воды,
- 1 банан,
- половинка авокадо
- 1 ст ложка какао,
- можно добавить ванильного экстракта.
Овощной смузи:
- 1 стакан воды,
- 1 стакан шпината,
- половинка огурца,
- половинка авокадо,
- лимонный сок по вкусу.
Все ингредиенты складываете в блендер и смешивайте до нужного состояния.
Кроме того, специалист по диетическому питанию составила короткий чек-лист полезных привычек, которые гарантируют здоровье и стройность.
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