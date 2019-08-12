Диетолог дала исчерпывающий ответ о пользе витаминных коктейлей

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Диетолог призналась, зачем именно употреблять овощи в измельченном виде

Летом многие ослабляют контроль за питанием – это и отпуска, и выезды на природу с шашлыками и вином, считает диетолог Екатерина Медушкина. Однако, лето подходит к концу и уж пришло время заботы о себе, ведь сейчас огромный выбор овощей и фруктов, с лучшим вкусом и по лучшей цене.

Чтобы дать организму мощный витаминный заряд – стоит приготовить смузи. Особенно полезны они тем, у кого не получается съедать достаточное количество зелени в салатах.

В чем польза травяных и фруктово-овощных смузи:

⠀

обеспечивают железом и повышают уровень гемоглобина,

дают антиоксидантный эффект, т.е. замедляют старение кожи,

оздоравливают сердечно-сосудистую систему,

содержат много клетчатки, поэтому отлично чистят кишечник,

улучшают цвет лица.⠀

Идеальная пропорция фруктово-овощных смесей – 25:75 процентов. Так они почти не содержат сахаров, а вкус просто умопомрачительный.⠀

Попробуйте несколько вариантов зеленых смузи и тело вас отблагодарит.

Фото: (unsplash.com)

Зеленый смузи:

- 1 стакан воды,

- 1 спелый банан,

- стакан шпината или других салатных листьев.



⠀ Фото: (unsplash.com)

Шоколадный смузи:

- 1 стакан воды,

- 1 банан,

- половинка авокадо

- 1 ст ложка какао,

- можно добавить ванильного экстракта.

Фото: (unsplash.com)



Овощной смузи:

- 1 стакан воды,

- 1 стакан шпината,

- половинка огурца,

- половинка авокадо,

- лимонный сок по вкусу.

Все ингредиенты складываете в блендер и смешивайте до нужного состояния.

Кроме того, специалист по диетическому питанию составила короткий чек-лист полезных привычек, которые гарантируют здоровье и стройность.

Напомним, что диетолог Елена Кален рассказал, каким продуктам отдать предпочтение в разное время суток.

Ранее диетолог-нутрициолог Лора Филиппова раскрыла простой и действенный способ приобрести плоский живот.