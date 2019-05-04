Диета для чистой и красивой кожи: рекомендации эксперта

Высыпания, воспаления и другие проблемы с кожей сейчас знакомы многим взрослым женщинам. И немаленькую роль в этом играет то, что мы едим. Как питаться и каких рекомендаций придерживаться при проблемах с кожей, особенно при акне, рассказала на своей странице в Instagram врач-диетолог Екатерина Павлова.



С учетом доказательной медицины питание, к сожалению, не всегда на первом месте, особенно при акне. Но при этом почти всегда можно увидеть положительную динамику и изменения на коже, если придерживаться этих советов.

Если брать диетические протоколы, то идеально подойдет своеобразная смесь палео со средиземноморской диетой. Это те диеты, которые дают лучший видимый результат по коже и снижают активность mTOR (фермент, который регулирует синтез других белков, его излишняя активность - бесконтрольное деление клеток). Но если палео диета - то с хорошим акцентом на рыбу. А средиземноморская - с минимумом злаков.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Внешний вид кожи улучшается при увеличении в рационе белка и снижении количества углеводов.

Исключаем полностью сахар; junk-food - чипсы, картофель фри, пицца; продукты с высоким гликемическим индексом; транс жиры.

В патогенезе кожных проблем важную роль играет потребление молочного белка, так как он является инсулинотропным - повышает инсулин. Молочные продукты (особенно молоко, сметана, творог) лучше исключить при проблемах с кожей, но это не относится к сливочному маслу. Его можно и нужно добавлять в рацион.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Каждый день употребляем много овощей с низким ГИ, особенно крестоцветных, овощей желтого и зеленого цвета и зелени.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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