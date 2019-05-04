Диета для чистой и красивой кожи: рекомендации эксперта

Если вы страдаете от акне и других проблем с кожей - попробуйте изменить свое питание
Высыпания, воспаления и другие проблемы с кожей сейчас знакомы многим взрослым женщинам. И немаленькую роль в этом играет то, что мы едим. Как питаться и каких рекомендаций придерживаться при проблемах с кожей, особенно при акне, рассказала на своей странице в Instagram врач-диетолог Екатерина Павлова.
С учетом доказательной медицины питание, к сожалению, не всегда на первом месте, особенно при акне. Но при этом почти всегда можно увидеть положительную динамику и изменения на коже, если придерживаться этих советов.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
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