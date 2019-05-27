Без диет: топ-5 советов и хитростей худеющим от бьюти-блогера

Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк регуялрно делится на своей странице в Instagram полезными лайфхаками для красоты кожи и волос. При этом она поддерживает себя в отличной форме и на этот раз решила рассказать, как же ей это удается.

Девушка опубликовала 5 важных советов и хитростей худеющим, которыми пользуется сама.

1. Выкидываем весы!

Необходимо избавиться от всех раздражителей, которые могут сбить вас с пути. Ежедневные взвешивания убивают мотивацию, потому как вес не уходит равномерно, возможно, неделю он будет стоять на месте, а на следующей будет -2 кг. Плюс, если вы начали заниматься спортом, то вес будет стоять на месте, так как мышцы тяжелее жира. В общем, долой весы!



2. И вот про спорт, давайте начнем уже им заниматься.

Милые, я вижу ваши скривившиеся моськи, но без этого никак. Мышцы для организма очень энергозатратны, поэтому когда они у вас есть, вы можете есть больше, нежели в роли Дюймовочки. Можно заниматься дома, ходить в гору или бегать с ребенком - все это будет отлично. Но, конечно, силовые упражнения самые эффективные в этом вопросе.⠀



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Заменим покупной фаст-фуд домашним!

Очень сложно отказаться от вкусненького бургерочка, поэтому обманываем организм. Делаем куриную грудку на гриле, замачиваем луковые колечки в мёду , режем огурчик и все это на зерновую булочку ...уф, слюнки потекли. Вместо колы - огурец, маракуйя и тархун - шикарный лимонад. В общем, все, что вы очень любите, этому есть альтернатива, чтобы вкусовые рецепторы так же кайфовали, а жирок таял на глазах.⠀



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. Избавимся от советников.

Никогда никого не спрашивайте: "А я толстая?" Большинство ответят - нееет! Ваш настрой не должен сбиваться "лживым" мнением со стороны. Услышав "нет", хочется пробежаться и сожрать торт. Ну а что, мне же сказали, что я и так прекрасна.



5. Никакая диета не работает!

Я пробовала все. Любое ограничение приводит к срывам. Начнем планировать свою неделю по дням: завтрак, обед и ужин распишем в красивый блокнот, потом это войдет в привычку.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

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