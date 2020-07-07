Не делай так: диетолог назвала 5 самых неэффективных способов похудеть

Эксперт рассказала, какие методы снижения веса не работают
Сейчас в сети можно найти великое множество рекомендаций по снижению веса, в которых легко запутаться и потеряться. Чтобы немного облегчить вам задачу, диетолог Елена Бойко перечислила на своей странице в Instagram 5 самых неэффективных способов похудеть, которым следовать не стоит.
Доказано поколениями худеющих, а также фундаментальными исследованиями.
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1. Диеты "для похудения"
Любые. "А что вы думаете про японскую?", "А про 6 лепестков", "А про Дюкана"? - фавориты среди вопросов. Отвечаю: забудьте.
Если длиннее, то диета
Результаты будут:
Последствия - печальными, вплоть до серьёзных заболеваний.
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2. Низкокалорийное питание с большим дефицитом многие почему-то тоже зовут "ПП"
Спешу вас огорчить. Если вы исключили углеводы, не добираете жиров и «сидите» на 800 ккал в день, ваше питание к здоровому отношения не имеют. Пусть рацион хоть трижды состоит из грудки и брокколи. Итоги те же, что и в п.1. А выкарабкаться из низкокалорийной ямы непросто ещё и психологически.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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3. Чудо-пилюли, БАДы для похудения.
В лучшем случае похудеют кошелёк, в худшем угробят здоровье. Если бы человечество изобрело таблетку от ожирения, люди прекратили бы от него умирать, а фитнес-залы переквалифицировались в производства магических порошков
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4. Пищевая плёнка НА тренировке.
С тем же успехом можно поваляться на пляже, уверяя, что это, как масло на сковороде, "топится" жир. Сжечь жир, обмотавшись пакетом, невозможно. А заработать обезвоживание или перегрев внутренних органов вполне. Кто не верит, загуглите "липолиз" или "механизм жиросжигания".
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5. Процедуры типа массажей, обёртываний не работают БЕЗ соответствующего питания.
Аппарат LPG не изгонит отложения, если после слопать булку. Обертывания подарят шелковистую кожу, но над талией р-ра XS придётся потрудиться.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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Автор: Lite