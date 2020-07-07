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Не делай так: диетолог назвала 5 самых неэффективных способов похудеть

Новости » Красота   

Эксперт рассказала, какие методы снижения веса не работают

Сейчас в сети можно найти великое множество рекомендаций по снижению веса, в которых легко запутаться и потеряться. Чтобы немного облегчить вам задачу, диетолог Елена Бойко перечислила на своей странице в Instagram 5 самых неэффективных способов похудеть, которым следовать не стоит.

Доказано поколениями худеющих, а также фундаментальными исследованиями.

1. Диеты "для похудения"

Любые. "А что вы думаете про японскую?", "А про 6 лепестков", "А про Дюкана"? - фавориты среди вопросов. Отвечаю: забудьте.
Если длиннее, то диета

  • мероприятие кратковременное
  • тормозит обмен веществ ("гудбай мышцы")
  • ограничивает необходимый уровень питательных веществ

Результаты будут:

  • кратковременными. возврат к ночным пельменям с майонезом быстро нивелирует сброшенное непосильным трудом.
  • сомнительными. вода и мышцы уйдут, жир останется. Вряд ли задумкой было тело в виде холодца и прибавка новых кг

Последствия - печальными, вплоть до серьёзных заболеваний.

2. Низкокалорийное питание с большим дефицитом многие почему-то тоже зовут "ПП"

Спешу вас огорчить. Если вы исключили углеводы, не добираете жиров и «сидите» на 800 ккал в день, ваше питание к здоровому отношения не имеют. Пусть рацион хоть трижды состоит из грудки и брокколи. Итоги те же, что и в п.1. А выкарабкаться из низкокалорийной ямы непросто ещё и психологически.

Иллюстративное фото (pexels.com)


3. Чудо-пилюли, БАДы для похудения.

В лучшем случае похудеют кошелёк, в худшем угробят здоровье. Если бы человечество изобрело таблетку от ожирения, люди прекратили бы от него умирать, а фитнес-залы переквалифицировались в производства магических порошков

4. Пищевая плёнка НА тренировке.

С тем же успехом можно поваляться на пляже, уверяя, что это, как масло на сковороде, "топится" жир. Сжечь жир, обмотавшись пакетом, невозможно. А заработать обезвоживание или перегрев внутренних органов вполне. Кто не верит, загуглите "липолиз" или "механизм жиросжигания".

5. Процедуры типа массажей, обёртываний не работают БЕЗ соответствующего питания.

Аппарат LPG не изгонит отложения, если после слопать булку. Обертывания подарят шелковистую кожу, но над талией р-ра XS придётся потрудиться.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее тренер по изменению привычек Ирина Золотаревич рассказала, как перестать заедать стрессовые ситуации.

Автор: Lite

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