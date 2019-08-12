"Чтобы носить сексуальные маечки": Оля Полякова показала эффективную тренировку для рук и ног (фото)

Оля Полякова не перестает удивлять поклонников своей активностью. Как выяснилось, даже во время отпуска, который певица проводит пока что в Украине, она упорно продолжает следить за фигурой и тренироваться. Более того, свои тренировки Полякова записывает на видео и затем делиться ими в сети, за что поклонники певицы ей очень благодарны. При этом тренируется Полякова под контролем своего персонального фитнес-тренера. Однако примечательно, что тренер, да и сама Оля очень детально рассказывают, как правильно выполнять то или иное упражнение. Поэтому комплекс можно смело повторить дома.

Также украинская певица пытается всячески разнообразить свои тренировки. На этот раз она использует специальные фитнес-”снаряды”, а именно - эспандер, который дает дополнительную нагрузку на мышцы.

В новом видео показан целый комплекс упражнений, направленный на укрепление рук и ног. При этом Полякова дополнительно подчеркивает, что эта тренировка поможет избавиться от лишних складок на руках и внутренней части бедер. А это очень “проблемные” зоны на нашем теле, где жир уходит в последнюю очередь. Как выражается сама полякова - “убираем трясучки”.

В целом певица весьма забавно комментирует свою тренировку, сопровождая ее различными шутками.

“Смотрите, вам ничего не нужно. Вы взяли в сумку эспендер и поехали на отдых… пошли на свидание. Ну если ваш парень дерево и вам нечем с ним заниматься. То вы можете взять и заняться этим с настоящим деревом. Во всяком случае фигуре это пойдет на пользу”, - шутит Полякова. При этом певица разрабатывает мышцы рук с помощью эспандера, закрепленного на дереве. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Glam Wish.

Кстати, ранее Оля Полякова в микробикини поставила сеть перед непростым выбором. Украинская певица показала поклонникам серию фото в разных бикини - красного и черного цвета. Как обычно, Полякова предложила фанатам выбрать, в каком же пляжном наряде ей лучше. При этом следует отметить, что Полякова выглядит потрясающе.

Интересно, что до этого дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша Полякова, опубликовала эффектный модельный снимок в купальнике.