"Чаще депрессия и болит сердце": ученые рассказали, где человеку жить опасно

Коллаж РБК-Украина

Специалисты дали совет, как побороть пагубное воздействие

Ученые утверждают, что жизнь в мегаполисе негативно сказывается на здоровье человека, а также ведет к различным серьезным заболеваниям. Об этом пишет 7 Med News.

Немецкие исследователи считают, что человек не приспособлен жить в обществе, где его окружают миллионы людей. Они объясняют, что жители крупных городов чаще страдают депрессией и бессонницей.

В своем исследовании они обнаружили, что мозг людей, которые живут в сельской местности и мозг людей, которые обитают в мегаполисах, совершенно по-разному реагирует на стрессовые ситуации. У жителей городов та часть мозга, которая отвечает за эмоции более активная, так как они постоянно испытывают стресс и напряжение.

Кроме того, у них на 21% выше риск возникновения тревожных расстройств и на 39% - аффективных расстройств. Жители мегаполисов в два раза чаще болеют шизофренией, утверждают ученые.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В 2009 году сотрудники университета Эссекса провели подобное исследование и выяснили, что жителям больших городов для улучшения нервной системы нужно проводить свободное время в скверах, парках, лесу или на озере. Даже регулярная 5-минутная прогулка способна улучшить состояние.

Также учеными было доказано, что жители сельской местности намного реже имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, в частности – у них намного реже бывают инфаркты и инсульты.

Кстати, ранее мы писали о том, что ученые создали особую вакцину от курения.

А также мы сообщали о том, что ученые назвали осенние ягоды, которые помогут укрепить здоровье.

Видео: РБК-Украина