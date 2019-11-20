Как быстро сжечь жир: нутрициолог развенчала основные мифы

Многих раздражает мысль, что похудеть можно только через 3 или 5 месяцев. А ведь выглядеть хорошо хочется уже сегодня! И тогда приходят в голову мысли о чудесных жиросжигающих средствах, которые ускорят процесс. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее раскрыла формулу плоского живота, на своей странице в Instagram развенчала мифы о популярных методах быстрого "сжигания" жира.

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Эксперт отметила, что самый главный секрет жиросжигания - ДЕФИЦИТ КАЛОРИЙ. Если вы съели меньше калорий, чем израсходовали в течение дня, то нехватку энергии организм компенсирует из жировых запасов. И никак иначе. Если вы не поддерживаете дефицит, то никакие другие способы ваш жир не израсходуют.

Также она прошлась по другим средствам, которые якобы помогают в этом процессе.

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Ананасы - имеют свою калорийность, их нужно учитывать в счетчике калорий.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Таблетки для похудения существуют и работают. Однако никакого жиросжигающего эффекта в них нет. Принцип работы таблеток для похудения - это воздействие на вашу нервную систему и отделы головного мозга, которые снижают чувство голода. Таблетки имеют серьезные побочные эффекты. После отмены таблеток аппетит перестаёт поддаваться контролю.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Протеиновые коктейли. Отличные помощники в похудении, с ними легко поддерживать дефицит калорий, т.к. они сытные за высокого счет содержания белка и имеют невысокую калорийность - от 100 ккал на 1 порцию. Если вы будете есть торты в течение дня, то коктейли никак не помогут вам похудеть. Подсчет калорий никто не отменял.

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Антицеллюлитные массажи и обертывания улучшают качество кожи, помогают проработать проблемные места. Но без поддержания дефицита калорий, ваш жир останется при вас.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Нутрициолог предостерегает от ошибок, которые могут привести не только к трате денег, но и к потере здоровья. Сбалансированное питание с подсчетом КБЖУ, больше движения и воды и соблюдения режима дня помогут снизить вес безопасно и навсегда.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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