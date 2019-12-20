Берем пример: Настя Каменских показала, как сделать накачанные ягодицы без целлюлита (видео)

Настя Каменских на днях вызвала настоящий фурор в сети, опубликовав свой обнаженный снимок, сделаный еще во время отдыха в Мексике с Потапом. Кстати, нашумевшее фото сделал Потап. После “взрыва соцсетей” Настя, похоже, решила показать, как же она поддерживает себя в настолько идеальной форме. А также поделиться спорт-секретом - показать полезную тренировку для упругих ягодиц без целлюлита и подтянутых ножек.

Как известно, Потап и Настя - одна из самых спортивных пар украинского шоу-бизнеса. Если музыканты находятся в родном Киеве, они не пропускают ни одну тренировку. И здесь следует отметить, что тренировки у исполнителей ну очень ранние! Уже в 7 утра, а то и раньше, они публикуют видео по дороге в зал. Отметим также, что тренером звездной пары является их друг Андрей Хомицкий, который и опубликовал полезные видео.

Так, на опубликованном также на youtube-страничке “Glam Wish” видео можно рассмотреть, как Каменских выполняет присяд со штангой. Это очень полезное упражнение для проработки мышц ног. Подчеркнем, что оно также достаточно травмоопасное. Поэтому выполнять такое упражнение нужно под руководством опытного тренера! При этом Хомицкий советует для большей эффективности упражнения при подъеме не распрямлять ноги полностью, а оставлять их полусогнутыми. В конце Настя аж вскрикивает от напряжения.

Видео: youtube/ Glam Wish

Также “спортсменка” показала фото из зала, позируя в новом удобном костюме.

Тренер Насти также оставил фото с ней и поделился мотивацией:

“Щоб кожен українець міг підмітити для себе один важливий момент який об’єднує успішних людей. Це їхня цілеспрямованість, стабільність та розуміння того що їх життєва нергія напряму залежить від фізичного стану організму. Беріть приклад з кращих і впирайтеся як би вам складно не було! Гарного дня і цілеспрямованості кожному”.

Фото: instagram.com/khomytskyi_official

Напомним, ранее Настя Каменских в нижнем белье похвасталась спортивными формами.