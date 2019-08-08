Белок молодости: диетолог рассказала, что влияет на процесс старения

Как можно дольше оставаться молодой и цветущей – мечта каждой женщины. Не последнюю роль в этом играет белок коллаген. Благодаря ему кожа остается упругой и подтянутой. Ошибочно думать, что найти его можно лишь в составе чудодейственных кремов, ведь главным источником является питание. Диетолог-нутрициолог Лора Филиппова на странице в Instagram рассказала о роли коллагена в процессах старения и факорах, которые влияют на его выработку.

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Коллаген в коже синтезируют особые клетки – фибробласты. Синтез этот происходит в дермальном слое. С возрастом клетки нашего организма постепенно теряют способность продуцировать коллаген в достаточном, и наша кожа теряет упругость.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кроме возрастных изменений, есть еще факторы, которые негативно влияют на синтез коллагена:

обезвоживание

курение и злоупотребление алкоголем

ультрафиолет (защищайте лицо от солнца!)

постоянный перманентный стресс и плохой сон

питание, бедное белковыми продуктами

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Злоупотребление сахаром и сахаросодержащими продуктами, кстати, повреждает коллагеновые жгутики в коже и она стареет быстрее.

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Кроме кожи, при пониженном синтезе коллагена страдают и наши суставы, хрящи, связки.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Крем с коллагеном работает только на поверхности кожи, создавая просто защитную пленку. Чтобы коллаген попал во внутрь, его нужно съесть. Но и это еще не факт, что съеденный/выпитый коллаген попадет именно в кожу или в суставы. Коллаген распадается до аминокислот, а потом организм сам "собирает" из них то, что ему более нужно! Кожа - не в приоритете.

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