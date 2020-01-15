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Аскетичная диета: Виктория Бекхэм включила в рацион хлеб по библейскому рецепту

Lite » Красота 15.01.2020 - 16:59
Аскетичная диета: Виктория Бекхэм включила в рацион хлеб по библейскому рецепту
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Завтрак Виктории можно назвать аскетичным, но с изюминкой

45-летняя Виктория Бекхэм решила начать год по всем правилам ЗОЖ. Британская дизайнер и супруга экс-футболиста Дэвида Бекхэма всегда отличалась своими идеальными формами и чувством стиля. Однако именно в Новом 2020 году Виктория “не на шутку” активизировалась. Похоже, любимица миллионов понимает, что после новогодних праздникам ее поклонникам нужны подсказки, как быстро привести себя в форму. К счастью, красотка никогда не жадничает и во всех подробностях делится секретами красоты и идеальной фигуры.

Одна из самых популярных “рубрик” в instagram-блоге Виктории касается ее питания. Хотя систему питания Вики можно было бы назвать “питанием Дюймовочки” - так мало Бекхэм ест. Зато каждое блюдо - “с изюминкой”.

Недавно дизайнер показала поклонникам, что предпочитает на завтрак. Меню оказалось весьма аскетичным, но особенным.

Так, Вики приготовила себе тост с авокадо, перетертым в пюре. Но и здесь не все, “как у людей”.

Для тостов Виктория покупает особенный хлеб, испеченный по рецепту из Библии! А именно - по рецепту одного из пророков - пророк Иезекииль. Многие диетологи отмечают, что “хлеб Иезекииля” - якобы, “самый полезный хлеб в мире”.

Аскетичная диета: Виктория Бекхэм включила в рацион хлеб по библейскому рецепту

Завтрак Виктории Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Такой хлеб готовится из пророщенных зерен пшеницы, ячменя или бобовых. Также его могут делать из чечевицы. Считается, что по сравнению с белым хлебом, который сделан из пшеничной муки, хлеб Иезекииля гораздо богаче полезными питательными веществами и клетчаткой. Кстати, стоимость такого хлеба составляет порядка 10 долларов.

А еще чуть позже Вики показала свой перекус. Пополняет запас энергии дизайнер свежими фруктами.

Аскетичная диета: Виктория Бекхэм включила в рацион хлеб по библейскому рецепту

Результат строгого, но правильного питания того стоит:

Аскетичная диета: Виктория Бекхэм включила в рацион хлеб по библейскому рецепту

Стройная Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, ранее 45-летняя Виктория Бекхэм подробно рассказала, с чего начинается ее утро — для вечной красоты.

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