Анита Луценко указала на важный нюанс в процессе похудения

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Звездный фитнес-тренер отметила, что важно при похудении получать удовольствие от процесса

Звездный фитнес-тренер Анита Луценко помогает похудеть тысячам украинцев. Она регулярно делится на своей странице в Instagram полезными советами по питанию, образу жизни и видеоуроками эффективных тренировок. Однако, по ее словам, многие люди в процессе похудения часто забывают о важном нюансе.

Анита опубликовала яркое фото в спортивном черном боди, белой кофте и кроссовках. Под снимком она отметила, что очень важно не ждать, когда ты станешь худой и счастливой, а получать удовольствие от самого процесса, даже если он нередко нелегкий.

"Как важно все-таки при похудении "протащиться" от процесса, а не тупо ждать конечного результата, И ВОТ ТОГДА Я СТАНУ СЧАСТЛИВА, а пока я худею- страдаю и злая. Блин! Процесс в любом деле - это так интересно и это и есть жизнь! Просто ожидание результата - это как хотеть просто выйти замуж, а свидания, ночные разговоры, признания то такое - перетерплю, а главное цель. Ну вы поняли! Получайте удовольствие от своих перемен, от своих маленьких ежедневных побед и квадратных сантиметров кожи без целлюлита! От того, что вы любите свое тело! Что оно вселяет вам с каждым днем уверенность в себе, в то, что вы все можете и это очень классно отражается на остальных сферах жизни! Наблюдайте за собой в процессе с удовольствием!" - призвала фитнес-эксперт.

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Подписчики поблагодарили Луценко за такую отличную мотивацию и поделились своим опытом, а также восхитились красотой и фигурой девушки.

"Это, пожалуй, самое мотивационное что я когда либо читала! Анита, спасибо!"

"Круто сказано)))"

"Счастье в каждом моменте и кайф от процесса движения - полностью резонирует"

"Спасибо! Вдохновляете!"

"Анита, вы красуня! Восхищаюсь Вами!"

"Очень красивая!!!"

"Анита я вас обожаю!!! Вы такая умничка!!!!"

"Бесцінна порада"

"Какая же Вы классная, Анита! Восхищаюсь!"

"Анита я с Вами согласна. Если заниматься каким либо делом с плохим настроем,то будет мало пользы. Надо быть оптимистом и находить больше плюсов"

"Очень нужные слова! Прямо попали в самое яблочко! Сегодня начала программу и каждый день буду учиться "тащиться" от процесса!"

Напомним, Анита Луценко показала эффективное упражнение для плоского животика.

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