Второй шанс, побег от камер и страстные поцелуи: чем поразил восьмой выпуск "Холостяка-11"

Восьмой выпуск шоу "Холостяк-11" запомнился зрителям сложным выбором главного героя реалити Михаила Заливако, с кем распрощаться, предоставлением одной из участниц второго шанса, а также страстными поцелуями, большим количеством соревнований.

В итоге в проекте осталось только шесть девушек - роза не досталась Татьяне Шевцовой.

Как признался "Холотяк", с 24-летней дизайнером интерьеров ему было классно, но по его мнению, в отношениях между ними могла быть только дружба.

Участница "Холостяка" Татя Шевцова покинула реалити (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

"Мне важна легкость в общении, которая у нас с тобой есть. Но это не единственное, что мне нужно в отношениях... Я просто понял, что столько времени прошло, а той романтики, которая могла уже быть, и какой-то искорки - не происходит. Поэтому результат очевиден", - сказал Заливако Татьяне.

Таким образом, продолжают участвовать в реалити Юлия Бельченко, Анна Богдан, Джессика Чеги, Даша Ставнича и Розали Номбре.

На шоу "Холостяк-11" после 8-го выпуска осталось 5 участниц (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Кстати, Юлия "Зайка" тоже могла отправиться домой - "Холостяк" высказал мнение, что ей непросто и неуютно в проекте - но девушка смогла убедить Михаила в желании продолжить участие.

"Холостяк" Михаил Заливако и Юлия "Зайка" Бельченко (фото: instagram.com/julz_seven)

Также в восьмом выпуске Заливако проводил время с девушками ярко, целуясь почти со всеми:

с Дашей катался на верблюдах, после чего готовил лаваш и курицу посреди пустыни, и затем пара целовалась;

с Юлией посетил парфюмерный магазин, а позже отправился в спа-салон, где пара нежилась в объятиях друг друга и целовалась в душе;

с Розали парил в небе, занявшись парасейлингом;

с Аней, бывшей женой экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, устроил вечернюю прогулку по городу, затем целовался в ресторане, а после - уединившись в кустах на территории отеля подальше от камер - они продолжили ласки, страстно и долго целовались и обнимались.

Участница шоу "Холостяк-11" Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)