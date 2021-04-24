ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Второй шанс, побег от камер и страстные поцелуи: чем поразил восьмой выпуск "Холостяка-11"

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 12:40
Второй шанс, побег от камер и страстные поцелуи: чем поразил восьмой выпуск "Холостяка-11" Фото: "Холостяк" Михаил Заливако (instagram.com/mihajlozalivako)
Автор: Владимир Костырин

Восьмой выпуск шоу "Холостяк-11" запомнился зрителям сложным выбором главного героя реалити Михаила Заливако, с кем распрощаться, предоставлением одной из участниц второго шанса, а также страстными поцелуями, большим количеством соревнований.

В итоге в проекте осталось только шесть девушек - роза не досталась Татьяне Шевцовой.

Как признался "Холотяк", с 24-летней дизайнером интерьеров ему было классно, но по его мнению, в отношениях между ними могла быть только дружба.

Второй шанс, побег от камер и страстные поцелуи: чем поразил восьмой выпуск &quot;Холостяка-11&quot;

Участница "Холостяка" Татя Шевцова покинула реалити (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

"Мне важна легкость в общении, которая у нас с тобой есть. Но это не единственное, что мне нужно в отношениях... Я просто понял, что столько времени прошло, а той романтики, которая могла уже быть, и какой-то искорки - не происходит. Поэтому результат очевиден", - сказал Заливако Татьяне.

Таким образом, продолжают участвовать в реалити Юлия Бельченко, Анна Богдан, Джессика Чеги, Даша Ставнича и Розали Номбре.

Второй шанс, побег от камер и страстные поцелуи: чем поразил восьмой выпуск &quot;Холостяка-11&quot;

На шоу "Холостяк-11" после 8-го выпуска осталось 5 участниц (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Кстати, Юлия "Зайка" тоже могла отправиться домой - "Холостяк" высказал мнение, что ей непросто и неуютно в проекте - но девушка смогла убедить Михаила в желании продолжить участие.

Второй шанс, побег от камер и страстные поцелуи: чем поразил восьмой выпуск &quot;Холостяка-11&quot;

"Холостяк" Михаил Заливако и Юлия "Зайка" Бельченко (фото: instagram.com/julz_seven)

Также в восьмом выпуске Заливако проводил время с девушками ярко, целуясь почти со всеми:

  • с Дашей катался на верблюдах, после чего готовил лаваш и курицу посреди пустыни, и затем пара целовалась;
  • с Юлией посетил парфюмерный магазин, а позже отправился в спа-салон, где пара нежилась в объятиях друг друга и целовалась в душе;
  • с Розали парил в небе, занявшись парасейлингом;
  • с Аней, бывшей женой экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, устроил вечернюю прогулку по городу, затем целовался в ресторане, а после - уединившись в кустах на территории отеля подальше от камер - они продолжили ласки, страстно и долго целовались и обнимались.

Второй шанс, побег от камер и страстные поцелуи: чем поразил восьмой выпуск &quot;Холостяка-11&quot;

Участница шоу "Холостяк-11" Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Ранее сообщалось, что экс-жена Богдана откровенно высказалась об отношениях с политиком и развеяла мифы, а также раскрыла причину развода.

Также мы писали о том, что участница "Холостяк-11" прокомментировала вылет из проекта и отметила, что всегда была честной и искренней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТВ-шоу Холостяк тв-шоу
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Пасха в Украине будет холодной и мокрой: прогноз синоптиков на майские праздники
Пасха в Украине будет холодной и мокрой: прогноз синоптиков на майские праздники