Никите Добрынину из-за болезни пришлось покинуть работу в российском "Холостяке"

В своем аккаунте Михаил Белянин опубликовал фото с главным героем сезона – Тимати, а также рассказал о том, что стал ведущим вместо Добрынина.

Тимати и Михаил Белянин (фото: instagram.com/mikhail_belyanin)

В комментариях под фото эту информацию восприняли позитивно.

"Миш, ну все... вопрос "смотреть или нет" отпадает", "Миша, включили ТВ, чтобы не пропустить!", "Лучшая новость", – пишут в комментариях.

Стоит отметить, что по информации российских СМИ, после выхода двух эпизодов романтического реалити, стало известно также почему Добрынина заменили другим ведущим. Из-за того, что он заразился коронавирусом, ему пришлось покинуть работу в "Холостяке". Это произошло в ноябре прошлого года, как раз в то время, когда проходили съемки шоу.