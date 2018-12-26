МастерШеф: 8 сезон 36 выпуск смотреть онлайн

В среду, 26 декабря, в эфире канала СТБ выйдет 36 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф, в котором станет известно имя победителя.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 35 выпуск можно на Lite РБК-Україна.

Во вчерашнем выпуске МастерШеф на канале СТБ зрители увидели суперфинал проекта. Анжела Липская и Иван Миланович приготовили три лучших блюда в своей жизни: закуску, основное и десерт.

Анжела сосредоточилась на вегетарианской кухне и украинских продуктах. На закуску она приготовила овощной пляцок, на основное - вареники с начинкой из белых грибов и айвы с еловым соусом, а на десерт - мармелад из узвара с маком, поданный в тыкве.

Судьи шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Ваня, хотя никогда не был в Марокко, взялся за марокканскую кухню. Он готовил костный мозг на закуску, голень ягнёнка в финиковой глазури в качестве основного блюда, и мусс из лепестков роз на десерт.

Хотя у судей были претензии к обоим участникам были как претензии, так и комплименты, выиграть может только один из них. Кто же станет обладателем кубка МастерШеф, получит награждение 500 000 гривен и поедет учиться в парижскую школу Le Cordon Bleu, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Судьи шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Сразу после оглашения имени победителя зрители увидят фильм о фильме МастерШеф, где покажут все секреты закулисья проекта. Почему двадцатка травила Сержика Файного? Как зарождались чувства Элины Павленко и Влада Мицкевича? Что было между Ваней Милановичем и Дариной Цокало?

Статуэтка победителя шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Ранее мы публиковали 35 выпуск МастерШеф 8.