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Букмекеры уже назвали победителя Евровидения 2021

Автор: Дмитрий Войналович

Евровидение 2021 пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. На конкурсе Украину будет представлять группа Go_A с зажигательной песней "Шум".

Мы решили разобраться, какие шансы у Go_A на победу в конкурсе по мнению букмекеров и фанатов Евровидения.

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Какие шансы у Go_A на триумф в Евровидении 2021?

Меломаны из разных уголков планеты очень положительно оценивают песню Go_A. Более того, уже несколько дней украинская команда возглавляет рейтинг лучших треков предстоящего конкурса от популярного и авторитетного сайта Wiwibloggs.

Скриншот (wiwibloggs.com)

Однако, букмекеры не столь оптимистично настроены к украинской группе. Так, согласно информации на официальном сайте Евровидения, Go_A по состоянию на 9 февраля может претендовать лишь на 26 место. При этом позиции нашего представителя улучшаются с каждой неделей.

На сегодняшний же день топ-10 фаворитов Евровидения 2021 от букмекеров выглядят следующим образом:

  1. Литва (The Roop с песней "Discoteque")
  2. Исландия (Daði & Gagnamagnið)
  3. Болгария (Victoria)
  4. Франция (Barbara Pravi с песней "Voilà")
  5. Россия
  6. Швеция
  7. Италия
  8. Норвегия
  9. Румыния (Roxen)
  10. Швейцария (Gjon's Tears)

Отметим, что всего лишь пять артистов официально представили клипы на песни, с которыми будут выступать на конкурсе, или аудио. А некоторые страны даже еще не определились с тем, кто от них поедет на Евровидение 2021.

Топ песен Евровидения 2021 в феврале

Украина: Go_A - "Шум"

Go_A - Shum

Франция: Barbara Pravi - "Voilà"

Barbara Pravi - Voilà

Литва: The Roop - "Discoteque"

The Roop - Discoteque

Израиль: Eden Alene - "Set Me Free"

Eden Alene - Set Me Free

Албания: Anxhela Peristeri - "Karma"

Anxhela Peristeri - Karma

Напомним, что в основе конкурсной песни Go_A - одноименная обрядовая украинская игра-веснянка. Композиция "Шум" в интерпретации Катерины Павленко и Ко - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.

Добавим также, что клип на песню "Шум" уже набрал более 1 млн просмотров в YouTube.

Ранее мы рассказывали о всех условиях и сценариях, как пройдет Евровидение 2021.

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