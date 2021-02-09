Букмекеры уже назвали победителя Евровидения 2021

Евровидение 2021 пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. На конкурсе Украину будет представлять группа Go_A с зажигательной песней "Шум".
Мы решили разобраться, какие шансы у Go_A на победу в конкурсе по мнению букмекеров и фанатов Евровидения.
Меломаны из разных уголков планеты очень положительно оценивают песню Go_A. Более того, уже несколько дней украинская команда возглавляет рейтинг лучших треков предстоящего конкурса от популярного и авторитетного сайта Wiwibloggs.
Скриншот (wiwibloggs.com)
Однако, букмекеры не столь оптимистично настроены к украинской группе. Так, согласно информации на официальном сайте Евровидения, Go_A по состоянию на 9 февраля может претендовать лишь на 26 место. При этом позиции нашего представителя улучшаются с каждой неделей.
На сегодняшний же день топ-10 фаворитов Евровидения 2021 от букмекеров выглядят следующим образом:
Отметим, что всего лишь пять артистов официально представили клипы на песни, с которыми будут выступать на конкурсе, или аудио. А некоторые страны даже еще не определились с тем, кто от них поедет на Евровидение 2021.
Украина: Go_A - "Шум"
Go_A - Shum
Франция: Barbara Pravi - "Voilà"
Barbara Pravi - Voilà
Литва: The Roop - "Discoteque"
The Roop - Discoteque
Израиль: Eden Alene - "Set Me Free"
Eden Alene - Set Me Free
Албания: Anxhela Peristeri - "Karma"
Anxhela Peristeri - Karma
Напомним, что в основе конкурсной песни Go_A - одноименная обрядовая украинская игра-веснянка. Композиция "Шум" в интерпретации Катерины Павленко и Ко - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.
Добавим также, что клип на песню "Шум" уже набрал более 1 млн просмотров в YouTube.
Ранее мы рассказывали о всех условиях и сценариях, как пройдет Евровидение 2021.