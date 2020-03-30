Звездный психолог рассказала, как пережить синдром «опустевшего гнезда»

Отпускать детей всегда трудно, особенно если они рано переезжают в другую страну. Для актрисы Ольги Сумской оказалось тяжелым испытанием – расстаться с дочерью Тоней. Но что о ее поступке думает психолог Наталия Холоденко, стало известно в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Ольга Сумская не предполагала, что ее старшая дочь Тоня решит учиться в том же ВУЗе, что и отец, поэтому захочет уехать в другую страну.

«Я прислушалась и поддерживала, – поделилась Ольга Сумская, – потому что я могла бы настоять и сказать: «Будет только так и не иначе». Но я этого не сделала».

В результате много лет назад Тоня покинула родной дом и уехала в другую страну.

«Отделение родителей и детей должно обязательно произойти, – подтвердила Наталия Холоденко. – И главное – довольно рано. Иначе это может обернуться серьезными психологическими проблемами. Процесс психологического отделения должен происходить в 16 лет. То есть ребенок имеет право в этом возрасте высказать свое мнение, с которым могут быть не согласны взрослые, и не провалиться при этом в чувство вины. На самом деле для всех такой период –довольно сложный, но самое важное, что должно произойти – максимальное отделение от родителей».

Старшая дочь актрисы уже давно живет отдельно от родителей, счастлива в отношениях и растит ребенка вместе с любимым человеком. Конечно, Ольга Сумская скучает по дочери, переживает, что не так часто видит внучку, как бы хотелось, но понимает, что в свое время было принято правильное решение.

«Функция мамы и папы – социализировать ребенка и научить жить без родителей, – объяснила Наталия Холоденко. – Поэтому лучший выход – когда ребенок поступает в вуз в другом городе или снимает квартиру. Поскольку потом ему будет тяжело отделяться. Причем психологически это будет такая сильная зависимость, из-за которой сложно будет построить собственную семью».