Звезда сериала "Выходите без звонка" Роман Семисал рассказал про COVID-19, своих детей и жизненные испытания

Роман Семисал (фото: kino-teatr.ru)

1 февраля на телеканале "Украина" стартует премьера четвертого сезона сериала "Выходите без звонка". О главных секретах продолжения детективной истории, испытании в прошлом году и модных предпочтениях, исполнитель главной роли (Богдан), актер Роман Семисал, рассказал в эксклюзивном интервью LITE.

Чем будет интриговать зрителя четвертый сезон сериала?

В четвертом сезоне мы хотим спасти ребенка Надежды, которого похищают. Бросим все силы и полиции, и моих связей, чтобы вернуть мальчика домой на родину. Еще в продолжении появляется новый персонаж, которого Богдан не сразу готов дружески воспринимать. Но он нам помогает в расследованиях, и, в частности, поставить на ноги сына Надежды. Новые серии насыщены детективными историями. Будет больше драк, погонь, задействованы профессиональные каскадеры. Будут и перестрелки, и ранения, касающиеся в том числе моего персонажа. Зритель станет свидетелем острых конфликтов и расследований.

В кадре большинство сложных трюков исполняете сами. А в каких сценах приходится привлекать каскадеров?

Сцены, где есть трюки с машиной, конечно, я так не могу. Было несколько гонок, где машина преследует другую, подрезает. Все, что касается опасных трюков с авто, делают каскадеры. А драки - это уже на мне.

Кадр из сериала "Выходите без звонка"

Четвертый сезон снимался в условиях карантина. Уже привыкли к ним?

Привыкли. Соблюдали все меры безопасности. В частности, мы, актеры, не ходили в масках, нам в кадр, с кадра, маска будет грим стирать. Съемочная группа ходила в масках. Мониторилась температура каждое утро. Отслеживалось состояние здоровья. Наш со Светланой старший сын заболел коронавирусом, мы об этом сразу же сказали группе. В тот же день нам сделали тесты. Они оказались отрицательными. Сын выздоровел, мы всех предупредили. Все с пониманием к этому отнеслись. Иначе нельзя. Надо быть максимально честными, что существует такая опасность.

Как сын перенес это заболевание?

Он живет уже отдельно от нас. У него отдельная квартира. Ушел на самоизоляцию. 10 дней понадобилось для выздоровления. Мы считаем, что в достаточно легкой форме это прошло. Была слабость, температура первые 3-4 дня. Потерял обоняние и вкус на 3-4 дня. Затем началось выздоровление. После 10 дней он сделал тест, который показал, что преодолел он этот вирус.

Кстати, в четвертом сезоне сюжет будет развиваться вокруг спасения сына Надежды. Насколько близко воспринимаете к сердцу такие непростые истории, касающиеся детей?

Тема щемящая. Когда читаешь или учишь текст, дома работаешь, готовишься к следующей смене, ты все это продумываешь, все реакции, взгляды, какие-то паузы. Выстраиваешь себе внутреннюю линию роли, но, когда заходишь на площадку, мальчик, который играет, актер маленький еще, подросток. Он - ребенок, ему трудно собраться, он хочет посмеяться. Это нормально. И поэтому здесь уже мы занимаемся более профессиональными вещами. Работать на камеру, точно знать текст, держать ритм. Там уже какие-то моменты сантиментов отходят далеко на задний план. Надо в день снять определенное количество минут. И там, скажу честно, никто ни с кем не сюсюкается. И для этого мальчика мы иногда бываем слишком резки со своими замечаниями, но, если ты приходишь в эту профессию, здесь такие правила, здесь уже детство заканчивается. Надо делать свою работу.

Актер делает успешную театральную карьеру

Если все настолько взвешенно, есть место импровизации, о которой так часто говорят актеры?

Импровизация всегда присутствует. Какие-то шутки, иногда их много. А еще, когда летом снимаем, это жара и дышать нечем. И от усталости начинается смеховая истерика. Кто-то что-то не так скажет, сбился по тексту, заговорился. Сначала смеюсь один, потом смеются все, потом уже вся площадка, а режиссер говорит: "Все, давайте - перерыв, насмеемся и снова зайдем в кадр". Как ни странно, сцены в павильоне, где, казалось, благоприятная обстановка, не холодно, где все поблизости, самые тяжелые. Потому что, когда снимают натуру, там и свежий воздух, гораздо меньше снимается в день минут. Там меньше текста, больше действия. Поэтому, как ни странно, те легче сцене.

В этом сезоне ваш персонаж одевается более стильно. Рубашки у него яркие. Комфортно ли вам в таком образе?

Комфортно. Я очень люблю пиджаки. Я упросил, чтобы они у меня были в этом сезоне. А что до одежды, комфортно, даже если она не очень удобна, ты все равно через 3-4 смены к ней привыкаешь, и на определенном этапе тебе уже удобнее ходить в этой игровой одежде, нежели в обычной.

А в реальной жизни какой ваш гардероб? Или в этом вопросе вы минималист?

Как по мне, одежды немножко многовато. Супруга говорит, что надо обновить гардероб. Люблю классический стиль. Могу джинсы носит под что угодно. Но такая у меня работа, я озвучиваю, сижу перед микрофоном. Футболки, кофты, потому пиджаки где-то шелестят, микрофон все это ловит. Каких-то таких предпочтений конкретных нет. Единственное - мне не очень нравятся джинсы. Я люблю одежду свободную.

На самоизоляции перебирали свой гардероб? От чего избавилась ваша семья?

Мы регулярно делаем чистку, где-то раз в полгода, когда накапливаются и наши вещи, и особенно младшего сына. Он растет. И мы все это собираем и отвозим на одну заправку, там есть такой ящик, даже, я бы сказал - контейнер для малообеспеченных семей. Мы обувь и одежду, игрушки, и книжки, даже мячи старые футбольные туда отдавали. Выбрасывать - жалко. Вот так мы поступаем. Или просто, если уже совсем изношенное, выбросить жалко, я просто отношу в бак, в нашем дворе ходят бездомные и забирают те речи, в которых еще можно пару сезонов отходить.

Роман Семисал в 2014-м пошел на войну добровольцем

Как ваш младший сын адаптировался к дистанционному обучению?

Тяжеловато. Я на джиу-джитсу его отвел - ему это безумно нравится, потому что там можно бороться. То, что мы запрещаем, но он все равно это делает в школе, то там ему можно и даже нужно делать. С большим удовольствием он туда ходит. Показывает мне некоторые приемы. Я вижу результаты. Учится и ловкости, и сноровке, гибкости, и сильнее становится. У него предпочтения спортивного направления. Неплохо читает, говорит на украинском. У него хороший словарный запас. Возможно потому, что мы с супругой постоянно тоже в семье говорим на украинском. Поэтому так на слух хорошо воспринимает.

В прошлом году планировали поехать в Израиль. В итоге где удалось отдохнуть?

В Грибовке отдыхали. Приехали в середине июня, были там 10 дней. К счастью, море еще было холодное. Почему к счастью, потому что было мало приезжих. И я успел первую где-то неделю отдохнуть. Затем потеплело, море нагрелось, начали съезжаться много отдыхающих. Это уже превратилось в такой улей. А я не люблю людные места. Я предпочитаю абсолютно безлюдный отдых. Уединенный, с семьей максимум. В Израиле был в 1998 году. Мне безумно понравилась эта страна. Во всем: в отношении к своей армии, природе, растительности, своему языку. Там все компьютеризировано. Наука, медицина на первом месте стоит. Даже в сфере сельского хозяйства. Полив, капельное орошение. Мне говорили израильтяне, при том, что, казалось, 90% страны - это пустыня, но за то время, что они там живут, лет 20 там живет семья, у них ни разу не было проблем с водой. Все продумано, экономно, рационально, современно, как-то легко. Это было 22 года назад, я представляю какой сейчас Израиль.

Прошлый год для многих запомнился не только карантином, но и каким-то изменениями. Были в вашей семье события, которые можно назвать испытаниями?

Мама перенесла операцию на сердце. Ей стенды ставили в Киеве в институте, в центре сердца. Вот этим мне запомнится этот год. Мама живет в райцентре Днепропетровской области, и как бы у меня не было машины, транспорт тогда не ходил, но даже в Днепре не было такой возможности прооперировать ее. И поэтому, к счастью, мы с братом бросились помогать маме. Ее прооперировали, слава Богу, все нормально. Вот мне этот год этим запомнится, что мы спасли маму. Поэтому если бы она еще пару дней проходила на ногах - перенесла слабость, то, нам сказали врачи в Центре сердца, если бы с ней случился инфаркт, она бы не выдержала, она бы умерла. Это было очень опасно. Были сильно закупоренные сосуды, надо было ее срочно спасать.

Роману Семисалу 44 года, он украинский актер и режиссер театра, актер кино и дубляжа, поэт. В 2014 году Семисал стал режиссером и исполнителем главной роли в спектакле "Рядовой Шевченко", в Молодом театре, приуроченной к празднованию 200-летнего юбилея Тараса Шевченко. В том же году его включили в список "Лицо культурного года". А летом 2014-го актер отправился добровольцем на Донбасс. Его супруга Светлана Шекера также актриса театра и кино, режиссер дубляжа.

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