Зважені та щасливі 9 сезон 12 выпуск: из лагеря похудения неожиданно сбежал участник

14 ноября на телеканале СТБ состоялся двенадцатый выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе участников ждала Гонка нации – забег в 10 километров с 10 препятствиями. А также выбор партнеров, и теперь на проекте такие пары: Алена Гребенюк и Николай Крицкий, Наталья Кириленко и Павел Назаренко, Аня Богачова и Николай Ворошнов, Евгений Москаленко и Тамара Мумладзе, а Лала Алиева из оранжевой команды на этой неделе – одна.

На взвешивании под желтую линию попала Лала, которая скинула только 1 кг, а также Аня из красной команды, которая не скинула ни одного килограмма. По итогам голосования участники проголосовали против Ани - она покинула проект. Но не одна. Ночью ее партнер Коля собрал вещи и самостоятельно сбежал из лагеря похудения.

Аня из красной команды покинула проект (фото: СТБ)

Коля также сбежал из лагеря похудения вслед за партнершей (фото: СТБ)

В ток-шоу "Зважся!" увидим, продолжает ли Аня заниматься дома и что случилось с Николаем. Также в студию придет олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая расскажет о трудностях тренировок гимнасток, питании и запрещенных сладостях. Уже в субботу в 10:00 на телеканале СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 11-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 11 от 07.11.2019

В шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 11 от 07.11.2019 Анита Луценко меняет правила! Ведущей и тренерам надоело, что участники просчитывают сброшенные килограммы, опаздывают на тренировки и недорабатывают, уповая на бонусы и чужой выгон.

Отныне все изменится. Ведущая будет объявлять, кто уходит из проекта, мужчины или женщины, во время взвешивания. А для усиления конкуренции – вернет в шоу четырех тяжеловесов, которые покинули проект из-за договоренностей в лагере похудения. В 11 выпуске Зважені та щасливі 2019 вернувшиеся участники вызовут виновников своего выгона на поединок. Чтобы победить, придется сплести паутину из веревок на высоте 30 м и переползти по ней из одного конца металлической конструкции на другой. Не все смогут справиться со страхом высоты, когда находишься так далеко от земли. Окажется ли это посильной задачей для героев? Как оперная певица Алена Гребенюк будет отстаивать права на партнера? И насколько старые-новые участники повлияют на расстановку сил в лагере? Смотрите онлайн прямо сейчас в проекте Зважені та щасливі 9 сезон 11 выпуск на нашем Youtube-канале.