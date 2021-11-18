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На эти знаки Зодиака обрушится удача в декабре 2021: последний шанс для вас!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на декабрь 2021 расскажет про три знака Зодиака, которых ждет много везения и удачи. Астрологи говорят, что для этих счастливчиков такой шанс станет едва ли не последним в этом году, поэтому им нужно обязательно воспользоваться.

Об этом пишет Moon-today.

Близнецы

Для Близнецов наступит время, когда они смогут подумать о себе и реализовать свои "хотелки". Отличное время для смены внешнего вида.

На работе все будет хорошо, но есть риск вложиться в дело, которое может прогореть. Будьте осторожны!

Сходите в гости к родственникам, они по вам соскучились. Но будьте осторожнее на улицах - месяц для вас травмоопасный - большой риск получить растяжение или что похуже.

Дева

Астрологи дают Деве хороший прогноз на декабрь. При этом важно не перегружать себя, разумно распределяя силы.

Займитесь подготовкой к Новому году заранее, а после праздников сразу сосредоточьтесь на улучшении материального положения. В конце года новых дел лучше не начинать, чтобы ничего не останавливалось на половине дороги.

Не скупитесь на подарки для родных и друзей, все вам вернется в двойном размере. При этом в долг денег старайтесь не давать, иначе все может закончиться ссорой.

Стрелец

Для Стрельца в декабре все будет нипочем. Ваше упорство, коммуникабельность, обширные знания станут ключом к успеху в этом месяце.

Семейным представителям знака лучше проводить большую часть свободного времени с семьей, оставив посиделки с друзьями на другое время. Некоторых Стрельцов в декабре ждет судьбоносная встреча.

Для жалоб на здоровье не будет времени, главное - высыпайтесь и успевайте восстанавливаться.

Ранее мы писали, какие перемены подарит год Тигра знакам Зодиака, которых опасалась сама прорицательница Ванга.

Также астролог Арина Артуровна предупредила про особенное полнолуние, которое в ноябре 2021 совпадет с затмением.

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