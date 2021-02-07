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Зимняя депрессия и тоска по теплу: психологи рассказали, как легко дотянуть до весны

Автор: Анна Шиканова

Февраль - самый депрессивный месяц года. Все праздники, встречи, подарки и радостные поездки остаются позади, и люди оказываются наедине со своими рабочими рутинными задачами, отсутствием солнца, витаминов и энтузиазма.

О том, как пережить самый тяжелый месяц года, рассказала РБК-Украина специалист сервиса онлайн-консультации с психологом Meclee.com Ирина Саченко.

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В феврале стоит помнить, что на психологическое состояние влияет авитаминоз, который негативно действует на иммунитет и все системы и органы, а особенно влияет нехватка витамина Д3 и мелатонина, который усваивается с солнечными лучами, которого в феврале ой как мало.

Также не стоит забывать об общем ковидном фоне в целом мире, и ограничения, которые он накладывает, например, те люди, которые привыкли в феврале путешествовать в теплые страны, подзаряжая свои батарейки до весны, в этом году в основном избегают поездок, чтобы не испытывать удачу на счет здоровья.

Поэтому у людей возникает чувство тревоги, апатии, несправедливости, депрессивные и субдепрессивные состояния. Февраль и март у психологов и психиатров - больше всего обращений за год.

Как уберечься и удержаться на коне в ближайшие два месяца?

1. Стоит посетить своего семейного врача и подобрать необходимые витамины на этот период

2. Бережно относиться к режиму дня, режиму сна и питания, избегать стрессовых ситуаций

3. Когнитивно помнить о том, что в феврале и в марте психика человека более тонкая и уязвимая через ряд факторов, поэтому важно с особым теплом, заботой и бережностью относиться к себе.

4. Стараться максимально времени проводить на солнце по выходным, ходить в парк или лес на прогулки, не давать себе чрезмерные нагрузки в спорте или работе, но и не избегать нагрузок, чтобы поддерживался здоровый гомеостаз клеток, не лежать на выходных с гаджетами, а ходить, общаться с друзьями, родными, делать дыхательные упражнения.

5. Планировать ближайшие месяцы - планирование оптимистичная и вдохновляющая практика, пишите планы поездок, встреч, работ, покупок и т. п

6. Делайте все с удовольствием для себя. Позаботьтесь о себе, как о маленьком ребенке, которому важно продержаться до выздоровления.

7. Питайтесь вкусно и правильно, пейте достаточно жидкости, если есть возможность подольше поспите утром, медленно и с удовольствием завтракайте и ужинайте, включайте в рацион больше фруктов и овощей желтого и оранжевого цвета, на подсознании - это цвет счастья.

8. Используйте аромамасла дома, слушайте веселую музыку, читайте и смотрите смешные развлекательные каналы, комедийные фильмы и т. п

9. Стоит пойти на массаж, в баню или сауну, попробовать новые процедуры для поддержания тела и формы.

10. Также продержаться и структурироваться помогут письменные практики - ведение дневника благодарности, или даже ведение блога в соцсетях - это поможет найти поддержку других людей, которые переживают похожие состояния.

11. Если депрессивное состояние или апатия ухудшается, обращайтесь к психологу - это именно то, для чего они предназначены.

Помните, что скоро весна, но заметно лучше вы себя почувствуете только в мае, когда мы освободимся от последствий зимы и наполнимся запасами новых ресурсов и вдохновения.

Напомним, ранее мы писали о том, что родители бьют тревогу из-за того, что карантины могут вызвать активизацию групп смерти для подростков в соцсетях.

А также рассказывали о том, что психолог назвала признаки, по которым можно быстро распознать абьюзера.

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