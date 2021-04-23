Жизнь этих знаков Зодиака перевернется с ног на голову в мае: избранных - четверо!

Телец

В мае Тельца ждет масса новых возможностей и шансов практически во всех сферах жизни. Астрологи говорят, что вам суждено будет придумать нечто новаторское, что перевернет вашу жизнь. Помимо этого Тельца ждут важные начинания в быту, обновки, покупки и накопления. На работе все тоже сложится удачно, укрепятся отношения с коллегами, и атмосфера в целом наладится.

Близнецы

Близнецы получат шанс укрепить положение на работе и в финансах. Конечно же с новыми выгодами к вам придет и новая ответственность, но вы с этим отлично справитесь. Также у Близнецов в мае может появиться покровитель, который из личной симпатии к ним решит их проблемы и поможет урегулировать важные материальные вопросы.

Рак

Рак в мае достигнет колоссальных успехов во всем том, в чем лично заинтересован. Астрологи прогнозируют вам доход от давнего проекта, который повысит ваш деловой статус. В начале месяца Рак получит ощутимый доход и новых компаньонов. А в середине месяца вы решитесь на дорогую покупку, которая поможет вам в работе.

Рыбы

Рыбы в мае многого достигнут на работе и в быту, причем это будет без труда и с удовольствием. Отдача окажется соответствующей - финансовая, событийная, в виде чувства удовлетворения, как морального, так и материального, что останется в вашей жизни на долгие годы. Любые вложения, сделанные в начале месяца, окупятся сторицей и принесут вам массу всего хорошего.