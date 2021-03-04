Землю накроет мощной магнитной бурей: названа опасная дата

По мнению астрофизиков, магнитная (геомагнитная буря) представляет собой один из видов геомагнитной активности. Это явление вызвано поступлением в окрестности нашей планеты возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.

Даты мартовских магнитных бурь

Ближайшая магнитная буря ожидается 6 марта, а с 12 по 21 число будет целая серия колебаний, с пиком активности 18-19 числа.

Магнитные бури в марте (скрин: tesis.lebedev)

Кому опасны дни магнитных бурь

В первую очередь влияние магнитных бурь на себе чувствуют метеочувствительные люди, люди в возрасте, а также те, у кого есть какие-либо хронические болезни и состояния. Особенно речь идет о гипертониках, гипотониках, людях с сердечно-сосудистыми проблемами.

При этом беспричинная усталость, апатия, сонливость, приступы головной боли могут быть и у тех, кто считает себя абсолютно здоровым.

Врачи советуют внимательно следить в эти дни за своим состоянием, избегать стрессов, психоэмоциональных и физических нагрузок. Если у вас есть проблемы с давлением, его нужно контролировать, следить за сердечным ритмом.

Как минимизировать влияние магнитной бури на организм: