Залог хорошего иммунитета: Маша Ефросинина дала подробные советы по профилактике коронавируса

Маша Ефросинина признается, что она – настоящий адепт чистоты. В условиях распространения коронавируса, ее видео о дезинфицирующих средствах для рук в сумочке стало как никогда актуальным, а многие подписчики поддержали инициативу ведущей. Теперь же она решила записать обращение и прокомментировать ситуацию с введением карантина в Укрине.

"То, что ввели карантин – это правильно. Что бы там ни писали. Я считаю, что здравомыслящий человек должен понять, что карантин – это хорошо. Это как минимум, предотвращения распространения вируса в тех скоростях, с которыми в какой-то определенный момент нам уже не справиться",- начала ведущая.

"Давайте просто думать! Я начала обращение с фразы, что планету сотрясает проблема с некой вирусной инфекцией. Наверное же у них есть основания, черт подери, так делать: закрывать границы, вводить карантины, закрывать авиарейсы. Наверное, же есть люди, которые занимаются этой проблемы и им виднее. Если все возведено в такую степень разработки тотального предотвращения развития ее в планетарном масштабе, значит что-то же в этом есть", - обратилась она к скептикам.

Маша поговорила и о панике в супермакетах и продуктовых магазинах. Она обратила внимание на то, что люди сметают все продукты, а полки пустуют. "Объясните мне, пожалуйста, зачем это делать ? Нас не зарывают в бункерах, не закапывают под землю. Мы продолжаем жить всего лишь предохраняясь и соблюдая меры предосторожности", - напомнила ведущая.

"Маски не купить и не достать. Носить маску здоровому человеку нет смысла – маску должен носить заболевший или доктора, принимающие огромное количество заболевших", - подчеркнула теледива и обратилась к производителям медицинских масок с просьбой повлиять на ситуацию на рынке, ведь в Интернете их стоимость достигла рекордной суммы: от 1000 до 5000 грн. за упаковку.

"Давайте не будем целоваться, обниматься. Люди обижаются. Давайте найдем договоренность, паритет, что мы не будем целоваться, обниматься. Это нормально! Временная предосторожность", - призвала Маша.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Она посоветовала много гулять на свежем воздухе - в парке, в лесу и не идти туда, где большое скопление людей.

"Давайте вспомним те времена, когда нам наши мамы рассказывали какие-то истории из жизни. Когда мы с мамой гуляли в моем детстве, мы так таблицу умножения выучили. Я в первый класс пришла вообще очень суперкрутая – я знала всю таблицу умножения. А всего лишь это было продиктовано тем, что родилась моя сестра Лиза и нам нужно было часами с ней гулять, потому что она спала только на улице в коляске", - рассказала историю из жизни Маша.

Также ведущая дала инструкцию для тех, кто заподозрил у себя симптомы коронавируса и подчеркнула, что эти советы ей дали непосредственно представители МОЗ.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Если у вас высокая температура, Вам нужно остаться дома, позвонить лечащему врачу или в скорую. И описать ваше состояние. По телефону вас будут вести, контролировать. И, исходя из Вашего состояния, к Вам либо приедут либо будут продолжать контролировать в телефонном режиме. Если состояние Ваше ухудшается, температура держится высокой, у Вас обязательно возьмут тест на грипп, чтобы исключить любой грипп. Если это не подтвердится, у Вас возьмут тест на коронавирус", - проконсультировала подписчиков Маша.

"Спокойствие – залог хорошего иммунитета, а он нам всем сейчас необходим!" - подытожила ведущая.

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