Вторая половина октября принесет счастье этим знакам Зодиака: проверьте список

Гороскоп на октябрь 2021 года говорит о том, что вторая половина месяца станет более удачной для многих представителей зодиакального созвездия. Планеты начнут разворачиваться из ретроградного движения с 18 октября и это даст толчок к тому, что многие сложные ситуации начнут решаться.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых вторая половина октября станет периодом счастья и удачи. Об этом информирует SlovoFraza.

Телец

Представители этого знака Зодиака станут настоящими любимчиками Фортуны и их ждут очень удачные дни. Удача будет сопутствовать во всех сферах жизни и деятельности, куда бы они не направили свои силы и энергию. Единственное, о чем просят астрологи – не идти на неоправданный риск, который касается денег.

Близнецы

Рожденных под этим созвездием ожидает в октябре успех в деловой сфере. Удачными станут деловые переговоры, общение с партнерами по бизнесу, заключение договоров. В личной жизни все будет тихо и спокойно. Как отмечают астрологи, Близнецам в романтической сфере не хватает драйва – добавьте немного огня.

Рак

Звезды и планеты уже приготовили для Раков сюрприз и их ждут явные изменения в лучшую сторону. Астрологи отмечают, что Раки смогут достигнуть быстрого и желаемого результата в том деле, которое они выберут во второй половине октября.