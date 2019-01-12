Встречи с друзьями и отдых: что звезды советуют знакам зодиака 13 января

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Астролог рекомендует в этот день побольше уделить время семье и друзьям

13 января звезды рекомендуют посвятить семье, близким, а также общению с друзьями. День будет спокойный и размеренный, постарайтесь никуда не спешить. Полный гороскоп для всех знаков зодиака опубликован на страничке horo_everyday в Instagram.

Овен

Гороскоп предсказывает Овну серьезный разговор с шефом, но после него вам предстоит резко менять свои рабочие планы. Если будете дисциплинированными, то никто не обвинит вас в бездействии. Отличный день для поездок, отдыха на турбазе, а также занятий активными видами спорта. Вечером Овен окунется в воспоминания о далеком прошлом.

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Телец

13 января Тельцу придется побегать по инстанциям, чтобы добиться справедливости. Сил и времени будет потрачено немало, как и денежных средств на консультацию у юриста. Интеллектуальные задания приведут Тельца к успеху и признанию в интернете. Вы наконец-то нашли ту стезю, которая вам поистине интересна, важна и увлекательна.

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Близнецы

Гороскоп советует Близнецам понаблюдать за своим поведением со стороны. Повышенная эмоциональность приведет к ссорам с близкими людьми и психической неуравновешенности. На бытовые проблемы взгляните философски. Если они есть, значит, решайте их, не отходя от кассы. Кстати, с деньгами Близнецы сегодня "дружат". Убытки вам не грозят.

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Рак

13 января 2019 года Рак так искусно блеснет талантами и харизмой, что позади останутся завистники и конкуренты. Наконец-то, вами искренне восхищаются, забрасывают комплиментами и предлагают сотрудничать на выгодных условиях. Тонкий юмор и чуткий подход понадобится Раку в любовной сфере. Отношения с партнером резко укрепятся без особых усилий.

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Лев

Гороскоп советует Льву провести время с друзьями, с которыми он не виделся сотню лет. Хорошо, что нашлись инициаторы вашей встречи, а то бы вообще заблудились в огромном мире. События в личной жизни будут настолько прозаичными, что Льву захочется все резко изменить. Вечером отправляйтесь в кафе, чтобы развеяться и от души повеселиться.

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Дева

13 января Дева будет такой любопытной и заносчивой, что оттолкнет от себя всех, с кем прекрасно общалась. Возможно, что вы зашли слишком далеко, демонстрируя свои великие таланты. Плодотворным окажется разговор с одним из коллег, не отказывайтесь от его мудрых советов. В финансах у Девы все обстоит наилучшим образом.



Весы

Гороскоп обещает Весам короткие и дальние командировки, которые приведут к финансовому благополучию. Если подойти ко всему осторожно и без тремора, то можно выйти на новый уровень развития. Причем, не только профессионального, но и личностного. Весам не мешает созвониться с теми, с кем он планирует организовать общее дело.

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Скорпион

13 января 2019 года Скорпиону не желательно показывать свои слабые стороны, даже если на душе слякоть и пасмурно. Учтите, что вас могут использовать в своих интересах, а вы это очень не любите. Аккуратнее в словах, особенно, если беседуете с родственниками. Близких людей легко обидеть, поэтому Скорпиону лучше промолчать в сложных ситуациях.

Стрелец

Гороскоп рекомендует Стрельцу прожить этот день душевно и доброжелательно. Помогайте близким людям, окружите их заботой и вниманием. Хорошо пройдут у Стрельца занятия, направленные на очищение организма и укрепления иммунитета. Постарайтесь не реагировать на критику коллег и тех, кто некомпетентен в ваших рабочих делах.

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Козерог

13 января 2019 года Козерогу, не смотря на холодную погоду, нужно чаще бывать на свежем воздухе. Погуляйте, посетите те места, которые вам давно знакомы. Вы ощутите невероятный прилив сил, окунувшись в воспоминания о далеком детстве и романтической юности. В питании нужен строгий контроль! Козерогу следует придерживаться диеты и пропить витамины.

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Водолей

Гороскоп обещает Водолею день, когда можно запросто воплотить в жизнь все намеченные планы. Пусть кому-то ваши идеи кажутся сумасбродными, но вы-то истинный реалист. Тем более, что есть возможности получить предложения от зарубежных партнеров. В дальней поездке или в гостях у друзей Водолей встретит свою «вторую половинку».

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Рыбы

13 января 2019 года Рыбы будут сами страдать от перепадов настроения, но управлять эмоциями окажется сложным занятием. Особенно, если рядом кого-то так и подмывает вас вывести из равновесия. Для финансового обогащения Рыбам нужно подспорье со стороны. Обратитесь к тем, кого давно знаете и, кто реально способен вам помочь.

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