Ведущий "Орла и Решки" чуть не погиб: так страшно не было никогда в жизни 

На экваторе, в самом центре Африки находится ее гигантское голубое сердце - озеро Виктория. Именно к этому невероятному чуду света отправилась команда тревела "Орел и Решка". Уик-энд заставил ведущих пережить весь спектр эмоций: восторг от озера, удивление от местной пищи, ужас от условий жизни людей и, конечно, адреналин. У ведущего программы Антона Зайцева его было даже слишком, ведь тамошнее развлечение чуть не стоило ему жизни.

"Озеро Виктория дало жизнь огромной африканской реке Нил. Она считается самой длинной на планете. Нил берет свое начало в северной части озера Виктория, преодолевает саванны, пустыни, гигантские мегаполисы и через шесть тысяч километров впадает в Средиземное море. В самых истоках Нила образовались опасные пороги. Здесь устраивают экстремальные развлечения - рафтинг по бурной реке", - рассказывает он.



Антон Зайцев был в шаге от смерти (фото: пресс-служба Нового канала)

Антон не мог пройти мимо такой возможности. Поэтому, заплатив 160 долларов, отправился навстречу опасным приключениям.

"Для разогрева встречаем первый порог под названием "утренний душ". На самом деле, адреналин зашкаливает, но это еще "детский порог". Следующие десять километров встречаем пороги, где каждый опаснее предыдущего. Но ни одно из этих испытаний не может сравниться с тем, что ожидало нас дальше", - вспоминает ведущий Нового канала.

В конце маршрута Антон доплыл до порога пятой категории сложности, который назвал "гигантской мясорубкой". И не зря, ведь здесь он был в шаге от смерти. Его лодку накрыло невероятно сильным потоком, и ведущий оказался под водой. Вынырнуть было почти невозможно.

"Этот порог надо было проходить ближе к берегу, где течение чуть слабее. Но я растерялся. Мой капитан пытался свернуть в сторону сам, но понял, что не успевает, поэтому решил пройти порог на скорости. Но и это не удалось, поэтому лодка перевернулась. Я пытался найти хоть какую-то опору, чтобы вынырнуть и набрать воздуха, но течение тянуло вниз, а вода сильно била по голове. Так страшно мне не было никогда в жизни", - признался Зайцев.

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